Immobilie in Bad Herrenalb: Niemand will den Kindergarten in Rotensol kaufen – was nun?

Die Stadt Bad Herrenalb will den ehemaligen Kindergarten in Rotensol verkaufen. Doch das ist offenbar schwieriger als gedacht. Jetzt soll es einen zweiten Versuch geben.
Die Stadt Bad Herrenalb will sich schon seit einiger Zeit von einer Immobilie trennen. Der Gemeinderat hatte bereits im August 2024 beschlossen, den ehemaligen Kindergarten des Ortsteils Rotensol „im Wege des Höchstgebotsverfahren zum Kauf“ anzubieten. Das Mindestgebot lag dabei bei 250 000 Euro. Interessenten hatten bis Anfang September Zeit, ihr verbindliches Angebot bei der Stadtverwaltung einzureichen.