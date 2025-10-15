Immer der Nase nach: Rettungshunde glänzen bei Ortung auf Schutterner Baggersee

Die Suchhundestaffel Freiburg war am Schutterner Baggersee, um dort die Prüfung zur Wassersuche abzuleisten. Die Vierbeiner mussten einen versenkten Geruchsträger ausfindig machen.
Gastgeber für die diesjährige Tiefenortung war die DLRG-Ortsgruppe Friesenheim-Schuttern am Schutterner Baggersee. Unter den Augen des Prüfungsteams von Prüfungsleiter Walter Kinach, DRV-Rettungshundeprüfer aus dem Landkreis Cham in Bayern, und Patric Stippich von der DLRG-Ortsgruppe Lahr, bis zum Prüfungsorganisator der Suchhundestaffel Claudio Cristiano, galt es den im See in circa 14 Metern Tiefe versenkten Geruchsträger zu orten. Bei dieser sogenannten Tiefenortung gilt es durch das Rettungshundeteam, also einer Hundeführerin, einem Helfer und dem Suchhund innerhalb von 30 Minuten auf einer Fläche von 50 000 Quadratmeter möglichst nahe eine ertrunkene Person, durch entsprechenden Geruchsträger dargestellt, unter Wasser zu orten, heißt es in einer Mitteilung des DLRG. Entsprechen der Gegebenheiten wurde der Zielradius auf 35 Metern erhöht, mit einer Messtoleranz von zehn Metern.