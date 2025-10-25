Hype um Playmobil-Figur: Wo es die Schwarzwald Marie im Landkreis Lörrach gibt

Erst ausverkauft – nun wieder da: Die beliebte Playmobil-Figur Schwarzwald Marie ist ab dem 30. Oktober wieder erhältlich. Ein Überblick über die Verkaufsstellen im Landkreis Lörrach.
„Nach dem großen Erfolg der ersten Edition feiert die beliebte Playmobil-Sonderfigur Schwarzwald-Marie ihr Comeback. Die zweite Auflage umfasst 150 000 Exemplare und ist ab Donnerstag, 30. Oktober, bei rund 100 offiziellen Verkaufsstellen verteilt über den gesamten Schwarzwald und auch nur dort erhältlich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schwarzwald Tourismus.