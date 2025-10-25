Hype um Playmobil-Figur: Wo es die Schwarzwald Marie im Landkreis Lörrach gibt

Erst ausverkauft – nun wieder da: Die beliebte Playmobil-Figur Schwarzwald Marie ist ab dem 30. Oktober wieder erhältlich. Ein Überblick über die Verkaufsstellen im Landkreis Lörrach.

„Nach dem großen Erfolg der ersten Edition feiert die beliebte Playmobil-Sonderfigur Schwarzwald-Marie ihr Comeback. Die zweite Auflage umfasst 150 000 Exemplare und ist ab Donnerstag, 30. Oktober, bei rund 100 offiziellen Verkaufsstellen verteilt über den gesamten Schwarzwald und auch nur dort erhältlich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schwarzwald Tourismus.

Die Verkaufsstellen im Landkreis Lörrach Auch im Kreis Lörrach gibt es einige Verkaufsstellen, und zwar an folgenden Orten: bei The Baloonmann in Rheinfelden, bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen sowie bei den Touristinformationen in Lörrach, Kandern, Bad Bellingen Badenweiler, Schönau und Wieden. Auch außerhalb des Landkreises gibt es einige Verkaufsstellen in der näheren Umgebung, etwa im Haus der Natur auf dem Feldberg.

Limitierung pro Person möglich

Der erste Run war groß – es lohnt sich also, schnell zu sein. Dies zeigt auch eine Nachfrage bei den Tourist-Informationen im Landkreis.

Die Figur sei auch in der ersten Auflage in Lörrach sehr begehrt gewesen, erzählt Lea Kaitinnis von der dortigen Tourist-Information. „Wir haben mehr bestellt als letztes Mal, es ist aber noch nicht klar, ob die Kaufzahl pro Person limitiert wird“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Kanderner Tourist-Information hat dieses Mal insgesamt 400 Figuren bestellt, wie Claudia Röder berichtet: „Die Ersten haben schon reserviert.“ Und auch in Bad Bellingen war die Nachfrage bei der ersten Auflage riesengroß: „Alle 100 Exemplare waren bereits nach eineinhalb Tagen ausverkauft“, freut sich Anke Buller, Leiterin Ortsmarketing, Kommunikation und Tourismus der Gemeinde Bad Bellingen.

Für die neue zweite Auflage hat auch die Tourist-Information Badenweiler die Bestellung aufgestockt und 800 Figuren bestellt, 300 mehr als bei der ersten Aktion, erklärt Daniel Sommerhalter von Badenweiler Tourismus.

Die Schwarzwald Marie steht mit ihrer detailgetreuen Tracht, rotem Bollenhut und Kirschtorte für Heimatgefühl. Foto: Max Günter/Baiersbronn Touristik

In Zell im Wiesental ist auf der Karte der Schwarzwald Tourismus keine Verkaufsstelle aufgelistet. Aber: Hier bietet die Tourist-Information ja bereits eine andere berühmte Persönlichkeit als Playmobil-Figur, nämlich Mozart.

Gewinnspiel zur Figur

Auch in den Tourist-Informationen Schönau und Wieden ist der „Souvenir-Liebling“ wieder am Start, teilt Matthias Kupferschmidt, Leiter der Schwarzwaldregion Belchen, in einer Pressemitteilung mit. Übrigens: Unter all denjenigen, die bis zum 30. November den Newsletter der Schwarzwaldregion Belchen abonnieren, wird drei Mal die beliebte Figur verlost.

Fast nur noch mit Abholung

Was in dieser Auflage neu ist: Viele Verkaufsstellen sehen nun davon ab, die Figuren zu verschicken – somit ist fast überall nur noch eine Abholung möglich.

Die Schwarzwald Marie ist das Werbegesicht der Region – hier steht die Figur beim Sonnenuntergang auf dem Feldberg. Foto: Sigrid Faden / Schwarzwald Tourismus

Die detailreich gestaltete Figur im traditionellen Schwarzwald-Look hat das Zeug, erneut zum begehrten Liebhaberstück, zum Werbegeschenk, zur Marken-Botschafterin oder zum Souvenir für Einheimische wie Touristen zur werden. Sie ist für 5,99 Euro in den genannten Verkaufsstellen erhältlich. Zum Vergleich: Bei Ebay werden die Figuren der ersten Auflage aktuell zwischen 30 und 50 Euro gehandelt.

Eine Übersicht aller Verkaufsstellen sowie weitere Infos zur Figur unter ist im Internet unter www.schwarzwald-tourismus.de/playmobil zu finden.