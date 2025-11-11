Hunde, Reptilien, Meerschweinchen: Tierische Weihnachten lockt zum zweiten Mal in den VS-Klosterhof

Naturheilkunde, Erste-Hilfe-Tipps für Hunde, artgerechte Fütterung und Trainingsmethoden – beim Tierschutz-Event „Tierische Weihnachten“ in VS gibt es viel zu sehen und zu lernen.

Als Testballon galt das erste „Tierische Weihnachten“ im Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen. Ob es eine Fortsetzung gibt, war nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung dann keine Frage mehr. „Die Aussteller sind von sich aus zu uns gekommen und haben angefragt“, freut sich Mitorganisatorin Tanja Hezel.

Gemeinsam mit Natalie Neumaier und Nicola Schurr hat das Trio ehrenamtlich im vergangenen Jahr das Tierschutz-Event aus der Taufe gehoben und eine überwältigende Resonanz erhalten. „Wir hatten letztes Jahr die Hütte voll“, so Hezel. Schätzungsweise zwischen 400 und 600 Besucher fanden damals den Weg zum Klosterhof.

Das Konzept scheint demnach zu funktionieren. Denn die Idee hinter der tierischen Veranstaltung: Tierschutzvereine und Dienstleister zusammenbringen, um deren Arbeit bekannter zu machen und Spenden zu generieren. Der Clou: Auch unter dem Jahr profitieren die Organisationen nun von dem neu geschaffenen Netzwerk, wie Hezel betont: „Unter dem Jahr passieren da schöne Dinge – beispielsweise bei der Vermittlung von Tieren.“

Im Mittelpunkt steht dabei das Tierwohl – ganz gleich, ob vier Beine, Federn oder Reptilien. „Bei uns geht es unter anderem um Hunde, Igel, Tauben, Vögel, Biber oder Wespen“, zählt die Organisatorin auf.

Besucher erhalten viele Tipps und Einblicke

So vielfältig wie die Tierwelt ist das diesjährige Angebot am Samstag, 22. November, im Klosterhof: Zahlreiche Tierschutzvereine, Helfer und Fachleute informieren, beraten und bieten von 10 bis 16 Uhr Mitmachaktionen an.

Es gibt Einblicke in die Arbeit von Suchhunden, Tipps zur Ersten Hilfe am Hund sowie zur artgerechten Fütterung und Naturheilkunde. Die Reptilienhilfe klärt über verantwortungsvolle Exotenhaltung auf, und der Vogelverein informiert über Winterfütterung und Blühwiesen. Die Meerschweinchenhilfe bietet kostenlose Gesundheitschecks und Krallenschneiden an. Außerdem wird über die Integration von Tierschutzhunden und sinnvolle Trainingsmethoden im Alltag aufgeklärt.

Nest der asiatischen Hornisse

Für viel Interesse dürfte das präparierte Nest der asiatischen Hornisse sorgen, das erst kürzlich in Villingen entfernt wurde. Wespenberater Ralf Claaßen gewährt damit einen besonderen Einblick.

Daneben gibt es zahlreiche handgemachte Produkte und Geschenkideen – von Leckereien über Naturkosmetik bis zu Tierhaarschmuck-Ketten und Tierzubehör – sowie Aktionen wie Kinderschminken und ein Glücksspiel mit Preisen.

Vorträge runden das Programm ab

Vorträge runden das umfangreiche Programm mit rund 30 Ausstellern, Tombola und kulinarischem Angebot ab. Um 11 Uhr stellt sich die Tierhilfe Hoffnung e.V. vor und berichtet über ihre Arbeit im Auslandstierschutz. Um 12 Uhr zeigt Ralf Claaßen unter dem Motto „Wespen machen Spaß“, warum die Insekten nützlich sind und wie man mit ihnen umgehen sollte.

Tierheilpraktikerin Bettina Wenzler erklärt ab 13 Uhr, wie Naturheilkunde bei Tieren eingesetzt werden kann. Um 14 Uhr informiert Martina Benzing über das richtige Verhalten gegenüber Igeln im Winter, und den Abschluss bildet um 15 Uhr Andreas Farsang mit dem Vortrag „Bewusst Wild“ über den respektvollen Umgang mit Wildtieren in ihrem Lebensraum.

Einnahmen kommen Tierheim zugute

Und profitieren sollen am Ende insbesondere die Tiere. Die Einnahmen aus der Veranstaltung kommen der Tierhilfe Hoffnung e.V. in Rumänien zugute. Dabei handelt es sich um das weltweit größte Tierheim mit etwa 6000 Hunden und rund 450 Katzen auf einem fünf Hektar großen Gelände. Im vergangenen Jahr kamen rund 4500 Euro zusammen – die in das Wohl der Vierbeiner investiert wurden.

Tierische Weihnachten

Wann?

22. November 10 bis 16 Uhr

Wo?

Kulturzentrum Klosterhof Villingen-Schwenningen

Eintritt?

1 Euro