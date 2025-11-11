Hunde, Reptilien, Meerschweinchen: Tierische Weihnachten lockt zum zweiten Mal in den VS-Klosterhof

Naturheilkunde, Erste-Hilfe-Tipps für Hunde, artgerechte Fütterung und Trainingsmethoden – beim Tierschutz-Event „Tierische Weihnachten“ in VS gibt es viel zu sehen und zu lernen.
Als Testballon galt das erste „Tierische Weihnachten“ im Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen. Ob es eine Fortsetzung gibt, war nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung dann keine Frage mehr. „Die Aussteller sind von sich aus zu uns gekommen und haben angefragt“, freut sich Mitorganisatorin Tanja Hezel.