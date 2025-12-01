Hürden statt Mitsprache: Horbs Bürgerentscheid zeigt Schwächen direkter Demokratie

Obwohl eine Mehrheit der Wähler gegen Windkraft im städtischen Wald gestimmt hat, bleibt das Ergebnis formal wirkungslos. Das strenge Quorum entwertet so den klaren Bürgerwillen.
Der Bürgerentscheid in Horb hat ein Ergebnis hervorgebracht, das kaum klarer zeigen könnte, wie sehr Quoren demokratische Prozesse verzerren können. 52,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler sprachen sich gegen die Nutzung städtischer Waldflächen für Windkraftanlagen aus – doch das Votum hat keine Relevanz, weil 43 Stimmen fehlten, um die 20-Prozent-Marke aller Wahlberechtigten zu erreichen. Inhaltlich hat also eine Mehrheit der Abstimmenden Nein gesagt, formal aber bleibt alles beim Alten.