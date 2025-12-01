Hürden statt Mitsprache: Horbs Bürgerentscheid zeigt Schwächen direkter Demokratie

Obwohl eine Mehrheit der Wähler gegen Windkraft im städtischen Wald gestimmt hat, bleibt das Ergebnis formal wirkungslos. Das strenge Quorum entwertet so den klaren Bürgerwillen.

Der Bürgerentscheid in Horb hat ein Ergebnis hervorgebracht, das kaum klarer zeigen könnte, wie sehr Quoren demokratische Prozesse verzerren können. 52,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler sprachen sich gegen die Nutzung städtischer Waldflächen für Windkraftanlagen aus – doch das Votum hat keine Relevanz, weil 43 Stimmen fehlten, um die 20-Prozent-Marke aller Wahlberechtigten zu erreichen. Inhaltlich hat also eine Mehrheit der Abstimmenden Nein gesagt, formal aber bleibt alles beim Alten.

Man muss sich das vor Augen führen: Rund 7500 Menschen sind am Sonntag zur Wahl gegangen – 38 Prozent der Horber Bevölkerung. Bei der Oberbürgermeisterwahl vor wenigen Wochen lag die Beteiligung auf fast identischem Niveau (38,4 Prozent), und trotzdem war das Ergebnis selbstverständlich gültig. Wieso gelten andere Maßstäbe, sobald die Bürgerschaft selbst entscheiden darf? Warum muss ausgerechnet ein Bürgerentscheid strengere Regeln erfüllen als eine Wahl, die über das oberste Amt der Stadt entscheidet?

Warum ein Bürgerentscheid nicht alle Wähler motiviert

Beim Bürgerentscheid gehen naturgemäß vor allem jene zur Abstimmung, die sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben – befürwortend wie ablehnend. Dass hier weniger „Zufallswähler“ unterwegs sind, ist kein Fehler, sondern Teil des Instruments. Wer auf kommunaler Ebene die direkte Demokratie stärken will, darf nicht erwarten, dass plötzlich dieselben Beteiligungsquoten wie bei Bundestagswahlen erreicht werden.

Hinzu kommt: Der Entscheid war das Ende einer monatelang emotional geführten Debatte, die in allen Ortsteilen präsent war. Man kann also nicht behaupten, die Bevölkerung habe das Thema nicht wahrgenommen. Sie hat entschieden – nur wurde diese Entscheidung an einer Zahl gemessen, die kaum jemand im Alltag erklären könnte.

Der Verein „Mehr Demokratie“ kämpft seit vielen Jahren dafür, Quoren abzuschaffen. In Nordrhein-Westfalen sind zum Beispiel bis Oktober 2024 40 Prozent der Bürgerentscheide am Quorum gescheitert.

Mehrheiten werden zu Minderheiten

In einem Beitrag von „Mehr Demokratie Bremen“ wird auch ein treffendes Argument angegeben: „Das Problem beim Zustimmungsquorum ist, dass es demokratisch zustande gekommene Mehrheiten zu Minderheiten macht.“ Was noch erschwerend hinzukommt: Untersuchungsergebnisse der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie würden den Schluss erlauben, dass dieses Quorum die Beteiligung bei Bürgerentscheiden im Vergleich mit Abstimmungen ohne Quorum senke.

Das würde für Horb bedeuten: Möglicherweise wären noch mehr zur Wahl gegangen, wenn es das Quorum gar nicht gegeben hätte.

Und dennoch: Die Regeln sind (aktuell), wie sie sind. Das Nein-Lager hat das Quorum knapp verfehlt, also bleibt das Ergebnis rechtlich unverbindlich. Diese Tatsache muss man akzeptieren, auch wenn sie inhaltlich für viele schwer zu ertragen ist.

Warum man das Ergebnis akzeptieren sollte

Dass nun Stimmen laut werden, man müsse allein der formalen Mehrheit der Nein-Stimmen folgen, ist nachvollziehbar, aber demokratisch problematisch. Denn wer die Regeln kritisiert, sollte sie nicht gleichzeitig situativ zu seinen Gunsten beugen wollen.

Es braucht eine ehrliche Debatte darüber, ob es zeitgemäß ist, Bürgerentscheide an Beteiligungshürden oder zumindest an zu hohen Hürden zu knüpfen. Wenn 40 Prozent der Menschen zur Abstimmung gehen und sich mehrheitlich gegen ein Projekt aussprechen, sollte das in einer modernen Demokratie ausreichen. Sonst riskiert man, dass die direkte Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger zum Papiertiger verkommt – und am Ende Vertrauen verspielt wird, statt demokratische Teilhabe zu stärken.