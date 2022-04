Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Nagolds "erstes Haus am Platze" ist in turbulentes Fahrwasser geraten: Erst musste die bisherige Betreibergesellschaft des ibis Styles Nagold-Schwarzwald – die Success Hotel Management GmbH (SHM) mit Sitz in Stuttgart – Mitte Januar Insolvenz anmelden. Jetzt hat der Eigentümer alle Pachtverträge gekündigt.