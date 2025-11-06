Hospizbegleitung und Trauergruppen: Der Trauer Raum geben – Angebote in Schopfheim

Unterm organisatorischen Dach des Ambulanten Hospizdienstes Schopfheim & Wiesental beginnt im November eine neue Trauergruppe.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, kann plötzlich alles anders sein. Trauer, Leere, Wut – all das gehört dazu, und doch fehlen oft die Worte, heißt es in einer Pressemitteilung des Ambulanten Hospizdienstes. Genau dann möchten die ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen da sein: Sie bieten trauernden Menschen und ihren Angehörigen Anlaufstellen und informieren auch über verschiedene Trauerangebote im gesamten Landkreis.