Hospiz im Kreis Lörrach: So gelingt eine würdevolle Begleitung am Lebensende

Wer selbst oder ein geliebter Mensch unheilbar erkrankt, erlebt oft eine Zeit voller Unsicherheit. Gerade dann sind Angebote wichtig, die entlasten und Orientierung geben.
Ein zentraler Baustein dafür ist der bereits vor der Inbetriebnahme der neuen Palliativstation im Dreiland-Klinikum eingerichtete Runde Tisch Hospiz- und Palliativversorgung im Landkreis Lörrach. Er stehe beispielhaft für sektorenübergreifende Versorgungsangebote, die eine Begleitung in der letzten Lebensphase mit Würde und Achtsamkeit ermöglichen, wie das Dreiland-Klinikum mitteilt.