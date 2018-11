Horb a. N. Fall Michael Riecher: Mehr als Mietverhältnis

Wie sie sich kennengelernt haben? Das steht nicht so genau fest. Sicher ist: M. O. wohnte zunächst einige Häuser weiter in der Weikersthalstraße in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Schon damals hat es wohl intensiven Kontakt zwischen den beiden gegeben und der Syrer sei immer wieder im Haus oder Garten von Riecher gesehen worden.

Bekannter wunderte sich, warum Riecher sein Elternhaus vermietete

Im August hatte Michael Riecher M. O. sein Elternhaus vermietet. Im Gegensatz zu Riechers Bau in der Weikersthalstraße wirkt sein Elternhaus stark sanierungsbedürftig. Ein Bekannter Riechers erzählt, dass er überrascht war, als er das Haus bewohnt sah. "Ich habe ihn gefragt: ›Sag mal, Michael, Du wolltest das doch nie vermieten oder verkaufen. Jetzt doch?‹ Da hat er mir geantwortet: ›Ja, so richtig vermietet ist das nicht. Ich bekomme zwar ein bisschen Geld aber ich richte in dem Haus nichts. Das ist so abgemacht.‹"