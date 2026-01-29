Zwei neue Anlagen sollen auf dem Gelände von Holcim entstehen und zur Emissionsminderung beitragen. Nun stellte sich das Unternehmen kritischen Nachfragen.
Der Zementhersteller Holcim plant in Dotterhausen eine Abgasreinigungsanlage (KAREm EMI), die mittels innovativer Technik Emissionen mindern soll, sowie eine Abwärmenutzungsanlage (KAREm WHI). Die Öffentlichkeit bekam am Donnerstagmorgen in der Festhalle Dotternhausen die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen, zu denen Holcim Stellung nahm. Dieser Austausch verlief in Teilen sachlich und konstruktiv, war aber auch emotional geprägt, gespickt mit Vorwürfen und Anschuldigungen.