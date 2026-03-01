Hof Dinkelberg in Schopfheim: Hof verbindet Inklusion und Nachhaltigkeit

Der kreiseigene Hof Dinkelberg in Schopfheim hat in seiner 149 Jahre alten Geschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich jüngst der kreiseigene Hof Dinkelberg in Schopfheim, in seiner langen 149 Jahre alten Geschichte wurde nunmehr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Zusammenhänge stellten der Hofgründer Markus Hurter und die Leiterin der Sozialtherapie Birte Bresler dem zuständigen Team des Landratsamtes der Eingliederungshilfe und der Sozialplanung vor. Als öffentliche Veranstaltung erfolgte auch der Besuch von kleinen und großen Freunden des Hofes. Seit Jahresbeginn startete der Hof Dinkelberg nun in eine neue Kooperation mit dem Landkreis Lörrach für ein neues betrieblich integriertes Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderungen.