Hochschule Furtwangen: Innovation aus dem Schwarzwald für Industrie weltweit

Bahman Azarhoushang setzt auf Vernetzung und internationalen Austausch. Am KSF-Institut bringt der Professor Präzisionstechnik, Nachhaltigkeit und internationale Forschung voran.
In der Fertigungshalle des KSF, dem Institute for Advanced Manufacturing der Hochschule Furtwangen, steht die Bearbeitung von Oberflächen bis in den Nanobereich im Mittelpunkt. Der hochmoderne Maschinenpark aus Präzisionsmaschinen und Messsystemen bildet die Grundlage für die Forschung von Bahman Azarhoushang. Hier verfolgt der Professor ein klares Ziel: Wissen über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg zu vernetzen, wie die Hochschule in einer Mitteilung schreibt.