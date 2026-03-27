Hitzige Diskussion bei Pressetermin: Das sagen die Beteiligten zum umstrittenen Tempo 30 in Wolfach

Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung beim Wolfacher Spielplatz Weihermatte sorgt weiter für Diskussionen. Am Freitag kamen nochmals beide Seiten zu Wort.
Das Tempo-Limit zwischen der Wolfacher Vermessungsamtsbrücke und dem Ortseingang Oberwolfach erhitzt nach wie vor die Gemüter – vor allem in Oberwolfach. Seit beinahe zwei Wochen gilt auf der L 96 – oder auch Oberwolfacher Straße – neben dem Spielplatz Weihermatte aus Sicherheits- und Lärmschutzgründen Tempo 30. Die Gemeinde Oberwolfach hat Widerspruch dagegen eingelegt. Bürgermeister Jürgen Nowak und Bernhard Waidele, sein Amtskollege aus Bad Rippoldsau-Schapbach, hatten für Freitag zu einem Pressegespräch am Spielplatz geladen, um ihren Argumenten gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung Nachdruck zu verleihen. Begleitet wurden die beiden Rathauschefs von Roland Haas, der im Gemeinderat in Oberwolfach sitzt, und Unternehmer Kurt Heizmann.