Hitzige Diskussion bei Pressetermin: Das sagen die Beteiligten zum umstrittenen Tempo 30 in Wolfach

Das Tempo-Limit zwischen der Wolfacher Vermessungsamtsbrücke und dem Ortseingang Oberwolfach erhitzt nach wie vor die Gemüter – vor allem in Oberwolfach. Seit beinahe zwei Wochen gilt auf der L 96 – oder auch Oberwolfacher Straße – neben dem Spielplatz Weihermatte aus Sicherheits- und Lärmschutzgründen Tempo 30. Die Gemeinde Oberwolfach hat Widerspruch dagegen eingelegt. Bürgermeister Jürgen Nowak und Bernhard Waidele, sein Amtskollege aus Bad Rippoldsau-Schapbach, hatten für Freitag zu einem Pressegespräch am Spielplatz geladen, um ihren Argumenten gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung Nachdruck zu verleihen. Begleitet wurden die beiden Rathauschefs von Roland Haas, der im Gemeinderat in Oberwolfach sitzt, und Unternehmer Kurt Heizmann.

„Wir betrachten diese Angelegenheit als absolut kritisch und behalten es uns vor, eine anwaltliche Konsultation in Erwägung zu ziehen“, erklärte Nowak beim Gespräch. Der Hintergrund: Eine neue Verkehrsordnung besagt unter anderem, dass ein „streckenbezogenes Tempo 30 ohne den Nachweis einer besonderen Gefahrenlage“ als Lückenschluss bis zu 500 Metern zwischen zwei vorhandenen Tempo 30-Strecken und an Spielplätzen angeordnet werden kann. Laut Landratsamt greife genau diese Möglichkeit an der L 96, für die Gegner der Anordnung ist das nicht nachvollziehbar. So sei besagter Abschnitt der Landstraße laut Nowak von der Stadt Wolfach mit 350 Metern angegeben worden, tatsächlich betrage dessen Länge aber 550 Meter – und falle eigentlich nicht mehr unter die zitierte Regelung.

Oberwolfacher sehen keine Gefahrenlage am Spielplatz Weihermatte

Eine „besondere Gefahrenlage“ kann der Rathauschef auch nicht erkennen. Wegen des Spielplatzes, der auch auf Oberwolfacher Gemarkung liegt, müsse keine neue Geschwindigkeitsregelung an der Straße geschaffen werden, betonte Nowak. Die Unfallstatistik auf der L 96 weise in diesem Bereich seit vielen Jahren „keine Auffälligkeiten“ auf. Zudem sei der Spielplatz eingezäunt und die Kinder würden zum großen Teil nicht aus Richtung der Landstraße kommen, erklärte der Oberwolfacher Rathauschef.

„Was soll dieser ganze Regulierungswahn?“, ärgerte sich Nowaks Amtskollege Waidele. „Das Auto wurde als Fortbewegungsmittel erfunden, um in ansprechender Zeit von A nach B zu kommen.“ Kurt Heizmann, der ein Bus- und Taxiunternehmen leitet, ergänzte: „In meinen 50 Berufsjahren konnte ich auf dieser Strecke nie eine Gefahr feststellen.“ Gemeinderat Roland Haas merkte grundsätzlich an, dass Fahrzeuge durch den Fortschritt der Technik ohnehin leiser seien als früher. Er verstehe das Problem der Anwohner der Oberwolfacher Straße nicht. Diese hatten in der Vergangenheit immer wieder den Wunsch geäußert, den strittigen „Gefahrenpunkt“ im Rahmen einer Verkehrsschau zu thematisieren.

Verständnis für dieses Anliegen zeigte Thomas Geppert, Wolfachs Bürgermeister, bereits in der Vergangenheit – er und seine Verwaltung stehen auch hinter dem neuen Tempo-Limit. „Ich kann die starke Kritik aus Oberwolfach nicht nachvollziehen – vor allem nicht, dass man solch eine Stimmung macht über Gremien und die Presse“, erklärte Geppert nun bei einem Gespräch mit unserer Redaktion im Anschluss an den Termin am Spielplatz Weihermatte. „Gerade in Zeiten, in denen mehr Sicherheit gefordert wird, erscheint mir diese Redaktion widersprüchlich und nicht erklärbar. Es geht hier nicht primär um Lärmschutz, sondern um Verkehrssicherheit“, betonte der Wolfacher Rathauschef.

Unsere Empfehlung für Sie Oberwolfacher wehren sich Rat will gegen Tempo 30 vorgehen Die im September erfolgte Anordnung von Tempo 30 zwischen Vermessungsamts-Brücke und Ortseingang von 8 bis 20 Uhr kam gar nicht gut an.

Ihm ginge es vor allem um den Schwerlastverkehr, Busse, Langholztransporte in Kombination mit der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit. „Es ist ein Nadelöhr und aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens eine Gefahrenstelle“, konstatierte Geppert gegenüber unserer Redaktion.

Einmal im Jahr komme das Landratsamt und prüfe vor allem kritische Punkte. In zahlreichen Verkehrsschauen sei Tempo 30 schon Thema gewesen, aber aufgrund der Gesetzeslage sei es bisher nicht möglich gewesen, es umzusetzen, erläuterte der Wolfacher Rathauschef.

Beim Besuch der Behörde im vergangen Spätsommer wurde dann die Geschwindigkeitsbegrenzung zum Lückenschluss zwischen Wolfach und Oberwolfach – dank der neuen Regelung – aufgenommen und inzwischen beschlossen. Der Gemeinderat wurde im Herbst darüber informiert. „Ich bin sehr froh, dass aufgrund der neuen Straßenverkehrsordnung diese Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wurde“, betonte Geppert. „Dass wir Wolfacher den Verkehr lähmen, wie es uns vorgeworfen wird, kann ich nicht nachvollziehen.“

Geppert beschreibt den Abschnitt als Nadelöhr und Gefahrenstelle

Nowak sieht seine Gemeinde indes übergangen. „Ich finde, das Thema hätte ordentlich besprochen werden müssen und auch die eine gemeinsame Verkehrsschau wäre richtig gewesen“, hatte er beim Vor-Ort-Termin am Freitag erklärt. „Dies ist aber nicht passiert und das war ein großer Fehler.“

Da Oberwolfach zur Zeit des Beschlusses keinen Bürgermeister im Amt hatte, wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt die Beschilderung zunächst zurückgestellt. Rechtlich hätten die Schilder bereits im Herbst aufgestellt werden können, so Geppert. Der Vorschlag von Nowak und seinen Mitstreitern, Tempo 40 einzuführen, wurde geprüft, sei aber rechtlich nicht umsetzbar. „Ich hätte da mitgehen können“, betonte Wolfachs Bürgermeister nochmals am Freitag, „aber die entsprechende Grundlage greift auf diesem Streckenabschnitt nicht. Der Spielplatz ist hier das ausschlaggebende Kriterium.“ Die Geschwindigkeitsbegrenzung gelte ohnehin nur von 8 bis 20 Uhr, betreffe somit auch nicht alle Pendler. Außerhalb dieser Zeiten könne weiterhin Tempo 50 gefahren werden.

Thema erweckt Aufsehen

Wie emotional das Thema ist, zeigte eine Situation gegen Ende des Pressetermins am Freitag bei dem Spielplatz. Eine Wolfacher Bürgerin sprach die vier Oberwolfacher Vertreter an. Schnell entwickelte sich daraus eine hitzige Diskussion: Die Männer redeten gleichzeitig auf die Frau ein und ließen sie kaum zu Wort kommen. Bürgermeister Jürgen Nowak reagierte emotional, fast ausfallend. Er konnte kaum an sich halten. Er warf der Wolfacherin vor, sich einzumischen und in einen geschlossenen Termin eingedrungen zu sein. Nicht die einzige aufsehenerregende Situation: Nach Informationen unserer Redaktion fahren seit der Geschwindigkeitsänderung regelmäßig Personen hupend die betroffenen Strecke entlang. Mehrere Schilder, die laut Schwabo-Information auch auf der Oberwolfacher Gemarkung einfach in den Boden gerammt und nicht aufwendiger befestigt wurden, wurden entwendet und mussten neu angebracht werden.