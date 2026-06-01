Hirschauer Baggersee: Hat ein Mann heimlich im FKK-Bereich fotografiert?

Am Hirschauer Baggersee belästigen immer wieder Exhibitionisten und Spanner die Badegäste. Auf der Diskussionsplattform „Reddit“ berichtet eine Frau über einen aktuellen Vorfall.

„Uns ist vorhin am FKK-Strand in Hirschau ein Typ aufgefallen, der sehr wahrscheinlich ungefragt Fotos von Leuten (Frauen) da gemacht hat, vielleicht auch von meiner Freundin und mir, sehr sicher aber von der Gruppe Frauen hinter uns“, schreibt eine Frau auf der Diskussionsplattform „Reddit“ unter dem Titel: „Mann fotografiert heimlich im FKK-Bereich am Hirschauer See“. Sie schildert die Situation und auch die Unsicherheit, mit einer solchen Situation umzugehen. Soll man zu ihm hingehen? Ihn ansprechen? Sofort die Polizei rufen? Oder sich erst Hilfe holen?

Polizei in Zivil unterwegs Das Thema Exhibitionismus und sexuelle Belästigung am Hirschauer Baggersee ist nicht neu. Seit Jahrzehnten wird dort nackt gebadet. Mit der Rekultivierung des Sees vor etwa 16 Jahren wurden verschiedene Zonen für das Baden, den Vogelschutz und auch Laichbereiche für die Fische ausgewiesen. Nicht überall ist das Nacktbaden erlaubt. Damit Exhibitionisten nicht nackt um den See herumlaufen und sich präsentieren können, wurden vor etwa neun Jahren Nacktbadezonen ausgewiesen mit dem Ziel, dass diese Leute auch gezielt von den Badegästen angesprochen werden können, wenn sie sich außergewöhnlich benehmen.

Und noch mehr Schutzmaßnahmen kamen im Laufe der Jahre dazu: Vor zwei Jahren hat die Stadt Tübingen an den vier Zugängen zum See Schilder aufgestellt, die auf das Problem aufmerksam machen – und potenziellen Straftätern mit Konsequenzen drohen. „Finger weg! Keine Fotos!“ ist auf den Schildern zu lesen. Ebenfalls seit zwei Jahren schickt die Polizei immer mal wieder Beamte zum See – in Zivil. Und auch Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts patrouillieren rund um den See.

Geholfen haben die Maßnahmen aber nur bedingt. Tatsächlich kam es am Hirschauer Baggersee in den Sommermonaten vergangener Jahre immer wieder und vermehrt zu sexuellen Belästigungen. Meist handelte es sich um Exhibitionisten, die Badegästen ihre Genitalien zeigten und öffentlich masturbierten. Im vergangenen Jahr gab es erstmals einen tätlichen Übergriff.

Was sagen Badegäste?

„Vielleicht“, sagt ein Badegast, „ist es auch nicht gut, wenn das Thema ständig in den Medien ist. Das zieht die Spanner und Spinner ja erst recht an.“ Es ist Freitagvormittag, Schulferien. Viel los ist noch nicht am See, obwohl die Temperaturen eine Abkühlung im Wasser durchaus attraktiv erscheinen lassen. „Finde ich nicht“, sagt seine Frau, die sich – ebenfalls unbekleidet – gerade aufmacht, in den See zu steigen. „Ich halte es für wichtig, darüber zu informieren, damit man weiß, wie man im Fall der Fälle damit umgehen soll.“

Ein paar Meter weiter sitzen fünf junge Frauen am sonnigen Ufer, Studentinnen. „Wir lassen den Bikini lieber an“, sagt eine von ihnen. „Eine Freundin von mir ist hier schon mal einem Exhibitionisten begegnet“, sagt eine andere. Was hat sie dann gemacht? „Sie hat laut Hilfe gerufen, dann ist der weg.“ Aber man wisse ja nicht, wer sich noch so alles in dem Gebüsch hinter dem Ufer herumtreibe, sagt eine ihrer Freundinnen. „Jeder von uns kennt irgendjemanden, der vielleicht auch nur jemanden kennt, der hier schon mal irgendeinen Berührungspunkt mit dem Thema hatte“, so eine weitere der fünf Frauen.

In diesem Jahr habe es aber noch keinen Vorfall gegeben, jedenfalls keinen offiziellen, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion aus der Pressestelle des Reutlinger Polizeipräsidiums. „Allerdings ist ja auch erst seit einer Woche wirklich Badewetter“, sagt Pressesprecher Christian Wörner.

An allen vier Zugängen findet man Warnschilder am Hirschauer Baggersee. Foto: Lisa Maria Sporrer

Gefahr der üblen Nachrede

Den Vorfall, den die Frau auf „Reddit“ schildert, hat sie, trotz Anratens einiger Kommentarschreiber, offensichtlich nicht zur Anzeige gebracht. Stattdessen warnt sie in ihrer Nachricht vor einem Mann mittels einer Personenbeschreibung, wie es üblicherweise die Polizei bei Fahndungen macht, und schreibt noch: „Ich möchte auf diesem Weg auf jeden Fall vor ihm warnen und allen, die gerne zum Baden dorthin gehen, raten, umsichtig zu sein. So was kann ja nicht alleine im FKK vorkommen.“

Besser 110 wählen

Solche Vorfälle auf Diskussionsforen auszubreiten, anstatt sofort die 110 zu rufen, hält Christian Wörner hingegen für die denkbar schlechteste Idee. Zumal ins Netz gestellte Personenbeschreibungen strafbar sein können, wegen falscher Verdächtigungen und übler Nachrede. „Und solange so etwas nur im Internet kursiert, bringt uns das ja auch nichts. Dann können wir nicht dagegen vorgehen.“

Was tun, wenn ein Exhibitionist sich zeigt?

Verhaltenstipps

Da der Exhibitionist die Aufmerksamkeit seines Gegenübers für seine Erregung braucht: am besten keine Notiz nehmen, nicht mit Panik reagieren und sofort über den Notruf die Polizei verständigen. Falls das in der Situation möglich ist, soll man sich äußerliche Merkmale des Täters merken. Etwa Statur, Körpergröße, Haarfarbe, Farbe und Art der Kleidung oder andere Auffälligkeiten wie Brille oder Bart.