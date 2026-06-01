Hirschauer Baggersee: Hat ein Mann heimlich im FKK-Bereich fotografiert?

Am Hirschauer Baggersee belästigen immer wieder Exhibitionisten und Spanner die Badegäste. Auf der Diskussionsplattform „Reddit“ berichtet eine Frau über einen aktuellen Vorfall.
„Uns ist vorhin am FKK-Strand in Hirschau ein Typ aufgefallen, der sehr wahrscheinlich ungefragt Fotos von Leuten (Frauen) da gemacht hat, vielleicht auch von meiner Freundin und mir, sehr sicher aber von der Gruppe Frauen hinter uns“, schreibt eine Frau auf der Diskussionsplattform „Reddit“ unter dem Titel: „Mann fotografiert heimlich im FKK-Bereich am Hirschauer See“. Sie schildert die Situation und auch die Unsicherheit, mit einer solchen Situation umzugehen. Soll man zu ihm hingehen? Ihn ansprechen? Sofort die Polizei rufen? Oder sich erst Hilfe holen?