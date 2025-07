Hinkelsteinhütte in Binzen: Kameras gegen Zerstörungswut

Hinkelsteinhütte in Binzen

1 Schon wieder Vandalismus: Diesmal wurde die Hinkelsteinhütte mit dem Akronym „ACAB“ beschmiert. Foto: Andreas Schneuker Schon wieder Vandalismus an der Hinkelsteinhütte. Einer Kameraüberwachung hatte Bürgermeister Andreas Schneucker noch im Juni eine Absage erteilt – jetzt hat er seine Meinung geändert.







Bürgermeister Andreas Schneucker ist sauer. Schon wieder wurde die Hinkelsteinhütte in Binzen zum Ziel von Vandalismus. Vor rund einer Woche wurde sie mit Graffiti beschmiert, „SCF“, darunter „Ultras FRBG“ und die Zahl „79“ wurde auf Innen- und Außenwände gesprüht. Auch „ACAB“ ist zu lesen, die Abkürzung für „All Cops Are Bastards“, auf deutsch etwa „Alle Polizisten sind Bastarde“. Das Akronym war vor ein paar Wochen bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil die grüne Jugend-Chefin Nette Nietzard im ACAB-Pullover provozierte.