Hingucker in Schliengen: Brautpaar fährt auf dem Frontlader in die Ehe

Brautpaar fährt auf dem Frontlader in die Ehe

1 Das Brautpaar setzte sich zu einem originellen Erinnerungsfoto aufs Sofa. Foto: Herbert Schumacher Ein herausgeputzter Bulldog-Konvoi ist durchs Eggenertal gefahren. Was hatte es damit auf sich?







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Ein Hingucker war es jedenfalls für alle, die an der Hochzeitsstrecke nach Schliengen unterwegs waren: In luftiger Höhe war auf einem Frontlader ein schneeweiß bezogenes Sofa montiert. Und darauf saß – in feinster Festtagskleidung – ein junges Brautpaar auf einem außergewöhnlichen Weg in die Ehe. Es handelte sich um Chemielaborantin Melanie Kähni aus Adelhausen und Christoph Zuberer, Landmaschinenmechatroniker aus Schallsingen.