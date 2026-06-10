Hingucker in Schliengen: Brautpaar fährt auf dem Frontlader in die Ehe
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Das Brautpaar setzte sich zu einem originellen Erinnerungsfoto aufs Sofa. Foto: Herbert Schumacher

Ein herausgeputzter Bulldog-Konvoi ist durchs Eggenertal gefahren. Was hatte es damit auf sich?

Ein Hingucker war es jedenfalls für alle, die an der Hochzeitsstrecke nach Schliengen unterwegs waren: In luftiger Höhe war auf einem Frontlader ein schneeweiß bezogenes Sofa montiert. Und darauf saß – in feinster Festtagskleidung – ein junges Brautpaar auf einem außergewöhnlichen Weg in die Ehe. Es handelte sich um Chemielaborantin Melanie Kähni aus Adelhausen und Christoph Zuberer, Landmaschinenmechatroniker aus Schallsingen.

 

Im „Weihergärtle“ in Niedereggenen gefeiert

Und gerade dessen Affinität zu Agrarfahrzeugen war auch der Hintergrund, dass für diese originelle „Hochzeit auf dem Lande“ der Einsatz einer ganzen Formation solcher Traktoren als Hochzeitsgeschenk verbucht werden durfte. Beide Eheleute fahren auch selbst solche hochmodern ausgestatteten Agrarfahrzeuge, wie am Rande zu erfahren war.

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Standesamtlich wie kirchlich trauen ließ sich das Paar in Schliengen, und ausgiebig gefeiert in großer Festtagsrunde wurde anschließend im Niedereggener „Weihergärtle“. Ein idealer Standort für die beeindruckende Bulldog-Formation bot sich auf dem angrenzenden Schulsportgelände.

 