Hilfsprojekte in Uganda: Was der Hilfsverein Nepal-Inzlingen auf einmal in Afrika macht

Die vom Verein „Nepal-Inzlingen, Hilfe für Kinder“ initiierten Projekte tragen reiche Frucht. Über den „Senior Expert Service“ sind jetzt zwei Projekte in Uganda entstanden.
Der „Senior Expert Service“ (SES) ist nach eigenen Angaben die größte deutsche Ehrenamtsorganisation für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Klaus Bender, der dem Verein „Nepal-Inzlingen“ vorsteht, ist Mitglied im SES. So kam es, dass die Organisation an Bender herantrat und ihn aufgrund seiner großen Erfahrung im Bereich Hilfsprojekte darum bat, ein solches in Uganda zu evaluieren.