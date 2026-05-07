Hilfsorganisation Zedakah: Israels Staatspräsident sendet Videobotschaft Richtung Bad Liebenzell

Um die 1000 Israelfreunde versammelten sich – wie jedes Jahr – am 1. Mai im großen Zelt der Hilfsorganisation Zedakah in Maisenbach bei Bad Liebenzell.
Da Antisemitismus und Israelhass in den vergangenen Jahren stark angewachsen sind und die Kritik am israelischen Handeln im Nahen Osten auch von eher gemäßigten Akteuren immer lauter wurde, wecken solche Zeichen der Solidarität die Aufmerksamkeit bis in die höchsten Kreise des Staates Israel. Und so sprach der israelische Staatspräsident Jizchak Herzog persönlich ein Video-Grußwort zu der großen Versammlung im Zelt. Zedakah habe mit dem Dienst an Holocaust-Überlebenden eine wichtige Wahrheit erkannt: »Wir können nicht den Schmerz wegwischen, aber wir können Beziehungen reparieren, wenn wir miteinander unterwegs sind.« Das Werk habe nicht nur viele einzelne Leben berührt, »sondern auch neue Kapitel geschrieben für das Verhältnis zwischen Christen und Juden«.