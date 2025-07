Hilfe leisten: Bergretter rücken gleich zweimal aus

1 Gleich zweimal ist die Ortsgruppe am Notschrei am Donnerstag zu Einsätzen gerufen worden. Foto: Felix Rotzinger/Ortsgruppe Notschrei Ein abgestürzter Gleitschirmflieger und ein nach Sturz verletzter Mann beim Todtnauer Wasserfall haben die Bergretter gefordert.







Link kopiert



Die Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Notschrei, ist wurde am Donnerstag um 16.45 Uhr zu einem abgestürzten Gleitschirmflieger alarmiert worden. Der Gleitschirmflieger verlor durch eine Windböe an Höhe und landete dadurch im Bereich Schauinsland in einem Baum und konnte sich nicht selbst befreien. Sofort machten sich fünf Bergretter auf den Weg zur Einsatzstelle und übernahmen vor Ort die Rettung des unverletzten Gleitschirmpiloten sowie dessen Gleitschirm, der in etwa 15 Metern Höhe hing.