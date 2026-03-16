Hilfe aus Hechingen: „Kinder brauchen Frieden“ spendet Dinge des täglichen Bedarfs
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Eröffnung mit Jürgen Detel am Rednerpult, rechts davon Dorothee Müllges, im blauen Nabu T-Shirt Aniela Arnold. Foto: Hannes Reis

Der Hechinger Verein „ Kinder brauchen Frieden“ unterstützt Einrichtung für behinderte Kinder in der Ukraine. Nun wurden Spenden übergeben.

Der Verein „Kinder brauchen Frieden“ mit Sitz in Hechingen hat 2000 Euro für den Kauf von Windeln, Schuhen und warmen Decken für das Bildungs- und Rehabilitationszentrum Potiivsky des Regionalrats Schytomyr nahe Kiew in der Ukraine bereitgestellt. Ein Verbindungsmann des Vereins konnte für diesen Geldbetrag die notwendigen Sachen erwerben und hat nun mit seinem Fahrzeug das Heim erreicht. ​

 

„Die 50 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren sind zusammen mit der Heimleitung sehr, sehr glücklich über die bereitgestellten Dinge des täglichen Bedarfs und sind dankbar vor allem für die warmen Decken und die Schuhe“, freut sich Jürgen Müller, Vorsitzender des Hechinger Vereins.

Verein betreut seit 30 Jahren

Der Verein initiiert, betreut und begleitet seit 30 Jahren Projekte für hilfsbedürftige Kinder in Bulgarien, D.R. Kongo, Kroatien, Ruanda und Sri Lanka. In Afghanistan und der Ukraine werden Akuthilfen geleistet. Ziel ist es, Kindern eine Chance auf ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.

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Wer helfen will: Spendenkonto bei der Sparkasse Zollernalb, IBAN: DE69 6535 1260 0079 2340 34. Alle Infos unter www.kinder-brauchen-frieden.de.

 