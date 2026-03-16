Hilfe aus Hechingen: „Kinder brauchen Frieden“ spendet Dinge des täglichen Bedarfs

1 Eröffnung mit Jürgen Detel am Rednerpult, rechts davon Dorothee Müllges, im blauen Nabu T-Shirt Aniela Arnold. Foto: Hannes Reis Der Hechinger Verein „ Kinder brauchen Frieden“ unterstützt Einrichtung für behinderte Kinder in der Ukraine. Nun wurden Spenden übergeben.







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Der Verein „Kinder brauchen Frieden“ mit Sitz in Hechingen hat 2000 Euro für den Kauf von Windeln, Schuhen und warmen Decken für das Bildungs- und Rehabilitationszentrum Potiivsky des Regionalrats Schytomyr nahe Kiew in der Ukraine bereitgestellt. Ein Verbindungsmann des Vereins konnte für diesen Geldbetrag die notwendigen Sachen erwerben und hat nun mit seinem Fahrzeug das Heim erreicht. ​