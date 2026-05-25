Hieber-Stiftungspreis Kreis Lörrach: Ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft ausgezeichnet

Mit dem Hieber-Stiftungspreis sind wieder Vereine und Einrichtungen ausgezeichnet worden. Beim Festakt haben sie ihr ehrenamtliches Engagement vorgestellt.
Der alljährliche Hieber Stiftungspreis 2025 wurde dieser Tage im Rahmen einer Festakts im Hiebermarkt in Binzen an Einrichtungen und Vereine verliehen. Das Stiftungs-Kuratorium wählt jedes Jahr einige Vereine aus, die sich durch außergewöhnliches Engagement und wertvolle Vereinsarbeit auszeichnen. Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums waren bei der Feier anwesend, ebenso wie Dieter Hieber, der die Moderation des Festakts übernahm. Dieses Mal stellten die Vereine sich und ihre Arbeit selbst vor.