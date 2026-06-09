Hesse-Bahn in Althengstett: Ab Ende Juli funktioniert das Fahrrad-Parken

In Zukunft sollen Hesse-Bahn-Fahrgäste ihre Räder an den Haltestellen sicher abstellen können, auch in Althengstett – so kann man einen der Abstellplätze buchen.

Bereits Ende vergangenen Jahres fiel die Einigung auf ein System, durch das Radfahrer ihre Räder sicher an der entsprechenden Haltestation der Hesse-Bahn abstellen können. Auch in Althengstett sollen sogenannte Bike-and-Ride(B+R)-Fahrradabstellanlagen in Betrieb gehen. Simon Rittig vom Althengstetter Bauamt gibt Auskunft zum aktuellen Stand der Arbeiten.

Baulich sei die Anlage im Grunde fertiggestellt, weiß er. „Es fehlen noch Kleinigkeiten im Bereich der Elektrotechnik“ sowie die Einbindung in das Buchungssystem. Bereits abgeschlossen seien die Arbeiten an den überdachten Fahrradbügeln, der Schließfachanlage für Helme sowie der Servicestation.

Laut Rittig könne die Anlage erst in Betrieb gehen, wenn auch der Park-and-Ride(P+R)-Parkplatz fertiggestellt ist. Das ist so, weil sich die Fahrradabstellanlage auf dem Baufeld des Parkplatzes befindet, erklärt der Rathausmitarbeiter.

Platz für 40 Fahrräder

Stand jetzt ist eine Inbetriebnahme für Ende Juli vorgesehen. Bis dahin sollen auch die beiden abschließbaren Sammelschließanlagen funktionstüchtig und buchbar sein. In diesen finde sich jeweils Platz für 20 Fahrräder. Darunter jeweils acht Stellplätze mit Lademöglichkeit für E-Bikes.

Die Kosten für die gesamte Anlage, also die beiden Sammelschließanlagen, zwei Überdachungen mit Radbügeln, eine Servicestation sowie eine Schließfachanlage, liegen laut Rittig bei rund 100.000 Euro. Dabei wird mit einer Förderung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 75 Prozent gerechnet. Abzüglich dieser muss die Kommune noch etwa 26.000 Euro zahlen.

Stellplatz buchen

Bei Interesse an einer langfristigen Mietung eines Stellplatzes in den Sammelschließanlagen können Bürger schon jetzt unter bauamt@althengstett.de Kontakt aufnehmen. „Wir werden diese Personen dann bereits berücksichtigen“, so Rittig. In Zukunft sollen die Stellplätze auch über die Website „smartbikebox.de“ gebucht werden können. Buchbar seien die Plätze laut Rittig in einem Zeitraum von einem Tag bis hin zu einem Jahr.