Hesse-Bahn in Althengstett: Ab Ende Juli funktioniert das Fahrrad-Parken

In Zukunft sollen Hesse-Bahn-Fahrgäste ihre Räder an den Haltestellen sicher abstellen können, auch in Althengstett – so kann man einen der Abstellplätze buchen.
Bereits Ende vergangenen Jahres fiel die Einigung auf ein System, durch das Radfahrer ihre Räder sicher an der entsprechenden Haltestation der Hesse-Bahn abstellen können. Auch in Althengstett sollen sogenannte Bike-and-Ride(B+R)-Fahrradabstellanlagen in Betrieb gehen. Simon Rittig vom Althengstetter Bauamt gibt Auskunft zum aktuellen Stand der Arbeiten.