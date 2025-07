Das Neubaugebiet „Herrenacker Ost“ in Buchenberg befindet sich in attraktiver Lage. Die Bauplätze können aktuell jedoch noch nicht vergeben werden.

Offiziell eröffnet wurde vom Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr das Neubaugebiet „Herrenacker Ost“ in Buchenberg. Allerdings fehlt zur Vergabe der Bauplätze noch die Schlussabrechnung.

Laut Bürgermeister Fritz Link wurde schon 2021 die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH mit der Erschließung beauftragt. Allerdings bedingten viele Herausforderungen eine lange Planungsphase.

Spatenstich war am 25. November 2024. Link dankte der Baufirma Stumpp für die qualitativ sehr gute und zügige Ausführung der Tiefbauarbeiten, die schon im Mai, statt wie anfangs geplant im August, abgeschlossen waren. Die Verlegung der Wasserleitungen übernahm die Aquavilla. Die Abnahme des Gebiets erfolgte im Juni ohne signifikante Beanstandungen.

Das Gebiet sei ein wichtiger Beitrag zur künftigen Entwicklung Buchenbergs und zum Erhalt der Infrastruktur wie der neuen Kinderkrippe, so Link. Er lobte das Einfügen in den örtlichen Kontext, indem man mit Ringstraße an die Einfahrt des vorhandenen Neubaugebiets anknüpfe.

Attraktive Lage

Die Lage mitten im Ort sei sehr attraktiv auch für junge Familien. Das belegen 118 Bewerber die 18 Bauplätzen mit Größen zwischen 420 und 720 Quadratmetern gegenüberstehen. Der Verkaufspreis soll möglichst im Gemeinderat am 30. Juli bekanntgegeben werden. Allerdings liegen noch nicht alle Abrechnungen vor. Auch gab es seit Corona deutliche Preissteigerungen bei Tiefbau und Umweltauflagen. Die Erschließungskosten lagen bei etwa 1,4 Millionen Euro.

Ortsvorsteher Roland Meder sprach von einer konstruktiven, aber nicht immer einfachen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das bestätigte Timo Kugler von der LBBW. Die Andienung über die Ortsdurchfahrt habe von Allen sehr viel Geduld erfordert. Allerdings sei die kurze Vollsperrung die richtige Entscheidung gewesen, merkte Link an.

Straßenbeleuchtung fehlt noch

Die Kürze der Bauzeit war laut Kugler nur möglich, weil alle an einem Strang zogen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten fehle noch die Straßenbeleuchtung. Deshalb gebe es noch keine Schlussabrechnung.

Nicht nur von den Planungen sondern auch von den Rahmenbedingungen her war das Gebiet eine Herausforderung, so Tobias Rau vom Ingenieurbüro Kirn. So entstand unter den neuen Parkplätzen an der Ortsdurchfahrt ein Retentionsbecken, das Oberflächenwasser gedrosselt ins Glasbachtal abführt. Eine innovative Lösung sei die unterirdische Löschwasserrückhaltung. Schließlich habe niemand so richtig gewusst, wo vorhandene Quellen lägen. Man habe eine gefunden und an den Brunnen im Kurvenbereich angeschlossen. Zum Schluss wurde das Baugebiet mit dem obligatorischen Durchschneiden eines Bandes offiziell eröffnet.