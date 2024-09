1 In Ostelsheim kommen die Arbeiten am Bahnhalt voran. Foto: Thomas Fritsch

Damit die Hesse-Bahn ihren Probebetrieb aufnehmen und 2025 an den Start gehen kann, wird derzeit mit Hochdruck an den Gleisanlagen gearbeitet.









Unzählige Einzelmaßnahmen waren und sind notwendig, um die Strecke der einstigen Württembergischen Schwarzwaldbahn wieder fit für den Zugverkehr zu machen. Seit einer Woche laufen nun die Restarbeiten in Sachen Gleisbau im Bereich von Althengstett, Ostelsheim und Weil der Stadt. Derweil wird am Bahnsteig in Althengstett weitergebaut.