In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde Dorothea Hennefarth für ihr Engagement mit der Wildberger Schäferschippe in Bronze geehrt.

Vor Kurzem ehrte die Stadt Wildberg engagierte Bürger beim großen Ehrungsabend. Dorothea Hennefarth verpasste diese Feier aufgrund eines Trauerfalls in der Familie. Doch wer sich in solchem Maß um die Stadt Wildberg verdient gemacht hat, der soll seine Auszeichnung ungeachtet der Umstände feierlich verliehen bekommen.

Deshalb war Dorothea Hennefarth zur Gemeinderatssitzung eingeladen – ohne zu wissen, weshalb. Erst, als Bürgermeister Ulrich Bünger sie als besonderen Gast begrüßte, ahnte die vielseitig engagierte Frau, dass ihr gleich eine besondere Würdigung überreicht werden würde. Dorothea Hennefarth erhielt die Schäferschippe in Bronze für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement im Stadtgebiet.

Lesen Sie auch

Seit 40 Jahren widmet sie sich bereits der Wassersicherheit in Wildberg. Denn: So ziemlich jedes Kind, das in diesen Jahrzehnten heranwuchs, dürfte von ihr das Schwimmen gelernt haben. Die frühzeitige Gewöhnung der Kinder an das Wasser sowie das Unterrichten von Kindern und Jugendlichen aller Leistungsstufen sind eine besondere Leidenschaft von Dorothea Hennefarth.

Nur ein einziger hat’s nicht gelernt

Von den ersten Bewegungen im Wasser bis hin zu Wettkämpfen auf fortgeschrittenen Leistungsebenen hat sie zahlreiche Jungen und Mädchen begleitet. Tausende Schüler dürften es im Lauf der 40 Jahre gewesen sein, wie sie grob überschlagen hat. Und nur einem einzigen davon habe sie das Schwimmen nie beibringen können, wie sie lachend erzählte.

Ihre Bereitschaft und ihr pädagogisches Geschick, das sie im Namen des TSV Wildberg mit der Bevölkerung teilt, zeichnen Dorothea Hennefarth aus, wie Bürgermeister Bünger betonte. Seit mehr als zehn Jahren bringt sie diese Eigenschaften auch als Lehrbeauftragte an der Grundschule ein. Ihr Engagement sei selbstlos und im Namen der Sache.

Eigene Tracht genäht

Dorothea Hennefarth ist außerdem bei offiziellen Veranstaltungen der Schäferlaufstadt an ihrer besonderen Kleidung zu erkennen. Sie war nämlich eine der ersten Frauen, die sich selbst eine Wildberger Tracht nähte. Seither führt sie diese immer gerne bei jedem sich bietenden Anlass aus und zeigt damit ihre Verbundenheit zur Stadt Wildberg und ihrer Tradition.

Sichtlich gerührt plauderte Dorothea Hennefarth bei der Verleihung der Schäferschippe in Bronze noch ein wenig aus dem Nähkästchen. Bis heute unterrichte sie die Kinder unglaublich gerne – auch wenn sie dabei eine gewisse Strenge zeige. Denn Sicherheit im und am Schwimmbecken sind wichtig, und Unachtsamkeit kann hier böse Folgen haben. Ihrem insgesamt freundlichen und geduldigen Auftreten tut das aber keinen Abbruch