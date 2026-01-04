Helfen in Weil am Rhein: „Keine Gefahr beim AED-Einsatz“

Die Malteser geben den Besuchern des „Offenen Kreis“ in Weil am Rhein hilfreiche Tipps für ein sicheres Leben im Alter.

Der „Offene Kreis” beschäftigt sich bei seinen regelmäßigen Treffen immer wieder auch mit Themen, welche die Besucher im Besonderen interessieren und zugleich ihr Wissen bereichern können. Passend zum Thema „Notruf 112“ stellten zwei Mitarbeiter der Malteser-Rettungswache Lörrach-Brombach ihre Arbeit vor und gaben Hinweise, welche vorbeugenden Maßnahmen im Notfall helfen können.

Medizinische Infos sparen in der Not Zeit Schon die Prävention sei ein wichtiger Punkt, wie Rettungssanitäter Laurin Weick ausführte und stellte die „Notfalldose” vor. Dieser grünweiße Zylinder enthält eine Checkliste zu wichtigen medizinischen und organisatorischen Fragen. Ebenso können in der Dose weitere Unterlagen aufbewahrt oder darauf verwiesen werden. Anhand von mitgelieferten Aufklebern können die Nutzer an einem Türrahmen oder am Kühlschrank darauf aufmerksam machen, was den Einsatzkräften einige Fragen und damit wichtige Behandlungszeit ersparen kann.

Der Notruf und der Hausnotruf

Notfallsanitäter Rolf Rombach erläuterte den Ablauf eines Notrufes und betonte, dass eine sichtbare Hausnummer wichtig sei. „Sonst stehen wir auch mal vor dem falschen Haus”, berichtete er aus seiner Erfahrung. Neben der Möglichkeit, über jedes Telefon mit einer Rufnummer einen Notruf unter der 112 abzusetzen stellten die Experten die Funktionen von Hausnotrufgeräten vor. Dabei könne mit einem Tastendruck oder durch eine Sturzerkennung Hilfe angefordert werden. Wichtige medizinische Daten könnten zudem beim Anbieter wie dem Malteser Hilfsdienst hinterlegt werden, die dann im Notfall den Rettungsteams übermittelt werden. Ab Pflegestufe eins übernehmen die Pflegekassen das Basispaket, heißt es in der Mitteilung.

Verschiedene Fragen der Besucher konnten mit praktischen Beispielen beantwortet werden. Was vor allem interessierte: Wie ist ein Automatischer externer Defibrillator, kurz AED, zu bedienen. Doch hier benötigte es keine Worte, die Fragestellerin durfte an einem Übungsgerät direkt selbst die selbstklärende Funktion testen.

Mit weniger Angstans Werk gehen

„Sie können damit den Patienten nicht gefährden”, betonte Rombach und blickte darauf im Anschluss an beruhigte Gesichter. „Hoffen wir, dass wir das Gerät nie zum Einsatz bringen müssen. Aber wenn, können sie mit weniger Angst das angehen”, schloss er seine Ausführungen.

Foto: Carolin Flensberg-Weick

Als Dank für das ehrenamtliche Engagement der Retter übergab der „Offene Treff“ eine Spende für einen guten Zweck. Laurin Weick und Rolf Rombach leiteten insgesamt 124 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Lörrach weiter, der ebenfalls eine wichtige ehrenamtliche Funktion im Dreiländereck erfüllt.