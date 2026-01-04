Helfen in Weil am Rhein: „Keine Gefahr beim AED-Einsatz“

Die Malteser geben den Besuchern des „Offenen Kreis“ in Weil am Rhein hilfreiche Tipps für ein sicheres Leben im Alter.
Der „Offene Kreis” beschäftigt sich bei seinen regelmäßigen Treffen immer wieder auch mit Themen, welche die Besucher im Besonderen interessieren und zugleich ihr Wissen bereichern können. Passend zum Thema „Notruf 112“ stellten zwei Mitarbeiter der Malteser-Rettungswache Lörrach-Brombach ihre Arbeit vor und gaben Hinweise, welche vorbeugenden Maßnahmen im Notfall helfen können.