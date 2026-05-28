Heftiges Gewitter in Schopfheim: Baum stürzt auf Straßenlaterne

1 Der Baum wurde von einer Windböe umgerissen Foto: Anja Bertsch Kurz, aber heftig – und mit Folgen: Das Minuten-Gewitter, das am Donnerstag gegen 16.30 über Schopfheim hinwegfegte, hat einen Baum an ungünstiger Stelle umgerissen.







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Kurz, aber heftig – und mit Folgen: Das Minuten-Gewitter, das am Donnerstag gegen 16.30 mit schweren Regentropfen und heftigen Windböen über Schopfheim hinwegfegte, hat einen Baum an denkbar ungünstiger Stelle umgerissen: Von der Böschung zwischen Wiechser Straße und ZG Raiffeisen herab stürzte der Baum auf eine Straßenlaterne, die unter dem Gewicht umknickte. Der Baum wurde von der Feuerwehr von der Drehleiter herab heruntergeschnitten. Der städtische Werkhof kümmerte sich um die Reste der Laterne. Der unter der Bahnunterführung hindurchfließende Verkehr wurde während des Einsatzes von der Polizei vorübergehend umgeleitet