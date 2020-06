Hechingen Lindich-Baracken kommen erneut unter den Hammer

Hechingen - Das Baracken-Areal auf dem Lindich kommt am Donnerstag, 13. August, mal wieder unter den Hammer. Im Juli vorigen Jahres hätte das Gelände beinahe schon den Besitzer gewechselt, allerdings kam da ein Missverständnis dazwischen. Warum die Versteigerung damals platzte und wie das Gelände in Zukunft genutzt werden könnte, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.