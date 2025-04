HBW Balingen-Weilstetten im Pokal-Final-Four: Axel Kromer über Vorfreude, das Partyboot und schwierige Planungen

1 HBW-Geschäftsführer Axel Kromer freut sich auf das Final-Four-Turnier in Köln. Foto: Eibner/Wingender

Vor dem Final Four im DHB-Pokal in Köln spricht Axel Kromer, Geschäftsführer beim HBW Balingen-Weilstetten, über die Euphorie im Verein, die Chancen auf einen Sieg gegen Melsungen und seine Pläne auf dem HBW-Partyboot auf dem Rhein.









Es ist die größte Bühne im deutschen Handball, auf der sich der HBW Balingen-Weilstetten am Wochenende präsentieren darf. Im Final Four des DHB-Pokals will der HBW die Sensation schaffen. Axel Kromer, seit Februar Geschäftsführer bei den „Galliern“, kennt sich auf diesen Bühnen bestens aus, jahrelang war er als DHB-Vorstand bei internationalen Großereignissen mit dabei. Vor dem Final Four hat der 48-Jährige mit unserer Redaktion über das Wochenende in Köln und die sportliche Zukunft des HBW gesprochen.