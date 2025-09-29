HBW Balingen-Weilstetten: Ein zehnminütiger „Totalausfall“

Nach der überraschend deutlichen Niederlage in Coburg fordert HBW-Cheftrainer Matti Flohr eine Reaktion seiner Mannschaft.
HBW-Cheftrainer Matti Flohr hatte vor dem Gastspiel in Coburg sowohl vor einem höchst motivierten Gegner als auch vor dem „zarten Pflänzchen“ des Erfolgs, das es für seine Mannschaft zu beschützen gelte, gewarnt. Der Balinger Übungsleiter sollte Recht behalten: Die Leistung der Gallier am Samstagabend war schlichtweg nicht ausreichen, um die Siegesserie von zuletzt drei Erfolgen in Folge gegen einen bis dato sieglosen HSC auszubauen.