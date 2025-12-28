Haushaltsplan in Mötzingen: Im neuen Jahr voraussichtlich 440.000 Euro im Minus

Einstimmig verabschiedete der Mötzinger Gemeinderat den Etat für 2026 – und lobte gleichzeitig Kämmerer Christian Stepan für seine Sparvorschläge.
„Da wurden noch mal einige Potenziale zum Sparen identifiziert“, erklärte der Mötzinger Bürgermeister Benjamin Finis in der Gemeinderatssitzung. Wie Kämmerer Christian Stepen am Dienstagabend deutlich machte, konnte das Gesamtergebnis im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsentwurf für 2026 um 190.000 Euro verbessert werden. Dafür werde allerdings im kommenden Jahr „das eine oder andere liegen bleiben“, sagte Stepan.