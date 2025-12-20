Haushalt verabschiedet: Calw plant auch 2026 mit einem hohen Defizit

In ihren Haushaltsreden betonen die Fraktionen des Calwer Gemeinderates die schlechte finanzielle Lage der Stadt. Manche setzen aber auch auf Optimismus.
Die Stadt plant im nächsten Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von etwa 5,2 Millionen Euro. Die 85,5 Millionen Euro, die Calw einnimmt, reichen nicht, um die städtischen Ausgaben in Höhe von 90,7 Millionen Euro zu decken. Die Stadt muss Kredite aufnehmen. Im Kernhaushalt wächst der Schuldenstand auf knapp 43 Millionen Euro an. Der Haushaltsplan sei „herausfordernd, aber realistisch“, sagte Oberbürgermeister Florian Kling zu den Zahlen in der November-Sitzung des Gemeinderates. Im Dezember stehen traditionell die Haushaltsreden der Fraktionen an, so auch an diesem Donnerstag.