Haushalt in Binzen: Schuldenstand sinkt von 2018 bis zum Jahr 2027 um mehr als die Hälfte

Der Gemeinderat Binzen hat noch einmal über den Haushalt 2026 debattiert und ihm anschließend mehrheitlich zugestimmt. Die Gemeinde erhält erstmals Schlüsselzuweisungen.
Der Gemeinderat hat dem Haushalt 2026 mehrheitlich zugestimmt. Neun Gemeinderäte stimmten für ihn, zwei enthielten sich, Nadja Lützel lehnt ihn ab. Vor der Abstimmung erläuterte Bürgermeister Andreas Schneucker den Haushalt, der zum ersten Mal seit längerem ausgeglichen ist. Erträge in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro stünden Aufwendungen in Höhe von rund elf Millionen Euro gegenüber. „Es entsteht als ein positives Ergebnis von knapp 110 000 Euro“, sagte Schneucker.