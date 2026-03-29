Haushalt in Binzen: Schuldenstand sinkt von 2018 bis zum Jahr 2027 um mehr als die Hälfte

Der Gemeinderat Binzen hat noch einmal über den Haushalt 2026 debattiert und ihm anschließend mehrheitlich zugestimmt. Die Gemeinde erhält erstmals Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeinderat hat dem Haushalt 2026 mehrheitlich zugestimmt. Neun Gemeinderäte stimmten für ihn, zwei enthielten sich, Nadja Lützel lehnt ihn ab. Vor der Abstimmung erläuterte Bürgermeister Andreas Schneucker den Haushalt, der zum ersten Mal seit längerem ausgeglichen ist. Erträge in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro stünden Aufwendungen in Höhe von rund elf Millionen Euro gegenüber. „Es entsteht als ein positives Ergebnis von knapp 110 000 Euro“, sagte Schneucker.

Erstmals Schlüsselzuweisungen Grund für das positive Ergebnis ist die Schlüsselzuweisung in Höhe von 664 000 Euro, die die Gemeinde Binzen zum ersten Mal erhält. Hinzu kommen im Vergleich zum Vorjahr ein gestiegener Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,915 Millionen Euro), eine niedrigere FAG-Umlage (1,093 Millionen Euro) und eine geringere Kreisumlage (1,768 Millionen Euro).

Sondervermögen ermöglicht Projekte

Sehr gefreut hat sich die Gemeinde über die 1,77 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Über diese Mittel sollen die Videoüberwachung an der Hinkelstein-Hütte, die Notstromversorgung für die Gemeindehalle, die Gestaltung der Ortsmitte (Planung), Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, der Gehweg Birkenweg, die Sanierung der Gemeindehalle und das Sanierungsgebiet Ochsenbrunnen finanziert werden. Die Gesamtsumme für diese Maßnahmen beträgt 413 400 Euro.

Tilgung von Schulden

Aus Eigenmitteln und Erträgen sollen der Erwerb von beweglichen Sachen für die Verwaltung, den Kindergarten und für sonstige Kulturpflege, Investitionen für die Feuerwehr, die Tilgungsumlage für den Abwasserverband, die Baumaßnahme Kirchstraße (Wasserleitungen), Maßnahmen an der Halle und der Grundstückserwerb finanziert werden.

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Die genannten Maßnahmen verursachen Kosten in Höhe von 323 500 Euro. Schneucker kündigte an, 600 000 Euro für die Schuldentilgung einzusetzen. Von 2018 bis 2027 hat sich der Schuldenstand dann von fünf auf 2,22 Millionen Euro reduziert.

Steuern erhöht, jetzt auch bei Kosten sparen

Martin Weckerle sagte, die Gemeinde habe seine Steuern erhöht, müsse nun aber auch Einsparungen auf der Ausgabenseite vornehmen. In Zukunft stünden weitere Investitionen an. „Der Kunstrasen vom TuS Binzen ist bald zehn Jahre alt und hat das Nutzungsende erreicht“, sagte Weckerle. Außerdem betonte er, dass die Gemeinde keine klimaneutrale Heizung hätte. Bürgermeister Andreas Schneucker wies daraufhin, dass die Grundsteuer nicht erhöht worden sei und die Hundesteuer erhöht wurde, um sie an den Durchschnittsbetrag der Hundesteuer im Landkreis anzupassen. „Der Rasen des TUS ist in einem Top-Zustand und erreicht sein Nutzungsende nicht in zehn oder zwölf Jahren“, widersprach er der Aussage von Weckerle. In den kommunalen Liegenschaften gebe es keine klimaneutrale Heizung, aber er wies auf die zahlreichen Energieeinsparmaßnahmen hin, die den Energieverbrauch abgesenkt hätten. Die Fenster am Rathaus wurden zum Beispiel ausgetauscht und die Beleuchtung modernisiert.

Keine „Luxussituation“

Oliver Baumert lobte die Verwaltung. „Die Strategie in Bezug auf Immobilien zahlt sich aus. Wir haben ein gutes Portfolio an Immobilien.“ Er warnte davor auf die Idee zu kommen, Immobilien zu verkaufen, um Haushaltslöcher zu stopfen. Eine schlechte Idee sei es auch, die Gebühren für die Betreuung der Kinder zu erhöhen oder Mitarbeiter in der Verwaltung zu entlassen. „Die Verwaltung ist schlank.“ Frank Krumm äußerte sich ähnlich. „Wir haben einen richtig guten Job gemacht, um günstigen Wohnraum herzustellen. Wir werden unserer sozialen Verantwortung gerecht.“

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Die kommunalen Immobilien würden gebraucht, erklärte Andreas Schneucker, zum Beispiel um Flüchtlinge unterzubringen. Weil viele Geflüchtete untergebracht werden müssen, mussten sie enger zusammenrücken und es wurden „Luxussituationen“ („viel“ Raum für wenige Personen) beendet, betonte er.

„Wir leben über unsere Verhältnisse“

Nadja Lützel sagte, das positive Ergebnis für 2026 basiere auf der Schlüsselzuweisung. „Das Ziel muss es sein, von der Schlüsselzuweisung weg zu kommen“, meinte die Freie Wählerin. Die Verwaltung müsse die Ausgabenseite intensiv ansehen und wo möglich Kürzungen vornehmen. „Wir leben über unsere Verhältnisse“, mahnte sie. – Schneucker widersprach.