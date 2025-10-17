Haushalt der Stadt Lörrach: Verwaltung schnallt den Gürtel enger

Die Stadt Lörrach hat eine Haushaltssperre verhängt. Zunächst bis zum Jahresende darf die Verwaltung Geld nur noch für Pflichtaufgaben und laufende Projekte ausgeben.
Damit die Ausgaben der Stadt Lörrach im letzten Quartal nicht aus dem Ruder laufen, hat Oberbürgermeister Jörg Lutz eine Haushaltssperre verhängt. Im Hauptausschuss des Gemeinderats wertete Lutz diesen Schritt am Donnerstagabend als „ein Zeichen für eine verantwortungsvolle Haushaltsführung“. Vor allem Mehrkosten bei den kirchlichen und freien Kindergartenträgern und absehbar höhere Ausgaben etwa bei der Kreisumlage für das kommende Jahr seien Gründe für diese Maßnahme, die zunächst bis zum Jahresende gilt.