Haushalt 2026 in Schramberg: Schulterschluss gegen die Finanzkrise

Der Haushalt 2026 enthält eine gute Nachricht für die laufenden Großprojekte, eine schlechte zur Entwicklung der Verschuldung.
Am 1. Dezember warnte der Deutsche Städtetag eindringlich vor dem finanziellen Kollaps der Kommunen. „In der schwächelnden Konjunktur wächst das Steueraufkommen der Kommunen entschieden langsamer als die Ausgaben, die durch steigende Personalkosten und auch die allgemeine Teuerung im Besonderen im Gebäudebereich bestimmt werden. Und der Anstieg der nicht durch Bund und Länder vollständig refinanzierten Kosten des Sozialstaates lässt die kommunalen Haushalte nun endgültig kippen“, hatte Städtetagspräsident Burkhard Jung gegenüber der Funke Mediengruppe erklärt. Die Kommunen bräuchten daher eine finanzielle Soforthilfe von Bund und Ländern, damit sie nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht fallen. Jung sprach damit auch für Schramberg, das über den Städtetag Baden-Württemberg mittelbares Mitglied ist.