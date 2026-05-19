Hausärzte in Bad Wildbad: Praxis in Calmbach dicht – wie finden Patienten einen neuen Hausarzt?

Die Schließung der Calmbacher Arztpraxis Simonetti lässt viele Patienten ratlos zurück. Ein Experte erklärt, was bei der Hausarztsuche helfen kann.
Die Praxis Simonetti in der Altwiesenstraße in Calmbach ist seit Ende März dicht. Nach dem Rückzug der Höfener Praxis von Vera Kramer im Sommer 2019, für die bisher noch kein Nachfolger gefunden wurde, und der Dobler Praxis von Hans-Jürgen Hornberger 2020, ist dies ein weiterer Rückschlag für die Bürger in Bad Wildbad und Umgebung. Aus gesundheitlichen Gründen bleibt die Arztpraxis in Calmbach dauerhaft geschlossen, steht auf einem Zettel an der Eingangstür. Nähere Auskünfte dazu wollte der Arzt Dan Simonetti nicht geben.