Hausärzte in Bad Wildbad: Praxis in Calmbach dicht – wie finden Patienten einen neuen Hausarzt?

Die Schließung der Calmbacher Arztpraxis Simonetti lässt viele Patienten ratlos zurück. Ein Experte erklärt, was bei der Hausarztsuche helfen kann.

Die Praxis Simonetti in der Altwiesenstraße in Calmbach ist seit Ende März dicht. Nach dem Rückzug der Höfener Praxis von Vera Kramer im Sommer 2019, für die bisher noch kein Nachfolger gefunden wurde, und der Dobler Praxis von Hans-Jürgen Hornberger 2020, ist dies ein weiterer Rückschlag für die Bürger in Bad Wildbad und Umgebung. Aus gesundheitlichen Gründen bleibt die Arztpraxis in Calmbach dauerhaft geschlossen, steht auf einem Zettel an der Eingangstür. Nähere Auskünfte dazu wollte der Arzt Dan Simonetti nicht geben.

Ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht. Doch warum ist die Suche nach einem Arzt, der sich im Oberen Enztal ansiedelt, so schwierig? „Wir haben kein spezielles Problem auf dem Land, auch in den Städten ist die Nachfolge eine Herausforderung“, meint Kai Sonntag, Leiter des Stabsbereichs Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Es bestünde heutzutage immer mehr der Wunsch als Angestellte und in Teilzeit zu arbeiten. Außerdem „wird die Attraktivität für die unternehmerische Verantwortung in einer Praxis eher kleiner als größer, die neuen Spargesetze der Bundesregierung führen das fort“, so die Einschätzung des Stabbereichsleiters Kommunikation der KVBW.

Nicht alle Arztsitze in Bad Wildbad besetzt

In Bad Wildbad und den umliegenden Gemeinden – dazu gehören Höfen, Schömberg, Enzklösterle, Bad Herrenalb und Dobel – sind 21 Hausarztsitze möglich, sagt Sonntag. Auf den ersten Blick wirkt Bad Wildbad und Umgebung gut versorgt, denn aktuell sind 19,5 Hausarztsitze besetzt. Doch von mehreren ehemaligen Patienten der Arztpraxis Simonetti ist zu erfahren, dass sie aktuell Probleme hätten, einen neuen Hausarzt zu finden, denn die Kapazitäten der verbleibenden Ärzte im Enztal seien nahezu ausgeschöpft. Die Hausarztsuche auf gut Glück ist also kein leichtes Unterfangen.

Patienten können abgelehnt werden

Doch wie können die Patienten der geschlossenen Praxis jetzt überhaupt noch einen neuen Hausarzt finden? Sind Hausärzte in der Umgebung verpflichtet, Patienten aufnehmen, wenn eine andere Praxis schließt? „Es gibt keine spezielle Pflicht eines Arztes, Patienten aus einer Praxis zu übernehmen, die schließt“, sagt Sonntag. Grundsätzlich hätten die Kassenärzte eine Behandlungspflicht gegenüber Patienten. „Allerdings haben die Ärzte auch nur die Kapazitäten, die sie haben“, so der Leiter des Stabsbereichs Kommunikation der KVBW. Überfüllte Praxen sind demnach ein Grund, mit dem Ärzte neue Patienten ablehnen können.

Medizinische Beratung per Telefon oder Chat

Wie kann man die Leute unterstützen, die nun ohne Hausarzt dastehen? Den Patienten könne nur empfohlen werden, den Suchradius zu erweitern, sagt Sonntag. Er gibt noch zwei Tipps: Hausarzttermine vermittelt auch die Terminservicestelle unter der Telefonnummer 116 117. Und es steht das Telemedizinangebot docdirekt unter der Internetseite docdirekt.de zur Verfügung.

Docdirekt ist eine digitale Plattform der (KVBW), die Patienten eine kostenfreie, telemedizinische Beratung von Haus- sowie Kinderärzten per Telefon, App oder Chat bietet.