Brand in Calwer Innenstadt endet glimpflich

Zwölf Brandschutzkräfte nahmen unter Atemschutz die Löscharbeiten im Inneren des Gebäudes vor. Nach einem Brand in der Calwer Innenstadt am frühen Donnerstagmorgen ist ein Haus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.







Am frühen Donnerstagmorgen hat es in der Calwer Innenstadt gebrannt. Aufmerksame Anwohner hätten die Rauchentwicklung in der Torgasse und Altburger Straße wahrgenommen und um 3.33 Uhr die Feuerwehr alarmiert.