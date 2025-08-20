Hauptzollamt Lörrach: Zoll stoppt Feuerwehr-Oldtimer

1 Ein Feuerwehrauto (Symbolfoto) Foto: Hauptzollamt Lörrach Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „vorschriftswidrigem Verbringen“ eines im Drittland erworbenen Fahrzeugs eingeleitet.







Einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach fiel Ende Juli auf der BAB 5 in Richtung Norden ein roter Feuerwehr-Oldtimer mit Schweizer Ausfuhrkennzeichen auf. Der 35-Jährige spanische Fahrer und sein Beifahrer wurden von der mobilen Kontrolleinheit zu einer routinemäßigen Überprüfung des Feuerwehr-Oldtimers angehalten. Dabei stellte ich heraus, dass der Wagen für umgerechnet 6380 Euro in der Schweiz gekauft worden war und anschließend nach Spanien transportiert werden sollte. Anstatt den korrekten Weg über ein Grenzzollamt mit den erforderlichen Zollformalitäten zu nehmen, fuhren die beiden jedoch ohne Anmeldung nach Deutschland, teilt das Hauptzollamt Lörrach mit. Gespart hätten sie sich hier Abgaben in Höhe von etwa 450 Euro. Glücklicher Umstand für die beiden: Weil es sich um einen original erhaltenen Oldtimer handelt, der so nicht mehr gebaut wird, fiel kein Zoll an und die Einfuhrumsatzsteuer belief sich auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „vorschriftswidrigem Verbringen“ eines im Drittland erworbenen Fahrzeugs eingeleitet, die Abgaben sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zur Sicherung der Einfuhrabgaben bezahlte er. Das Verfahren wurde an die Straf- und Bußgeldstelle beim Hauptzollamt Karlsruhe abgegeben; der Oldtimer konnte weiterfahren.