Haslacher Museum verleiht Stücke: Kinzigtal-Trachten kommen groß raus

Es scheint gute Tradition zu sein, dass in bestimmten Zeitabständen das Regierungspräsidium Nordbaden (Karlsruhe) in seinem Amtssitz Sonderausstellungen bietet und nun ist ab dem 20. März, die Ausstellung „Abenteuer Heimat Schwarzwald- hier rauscht’s für mich“, zu sehen. Eine Ausstellung, die den Schwarzwald in all seinen bunten Facetten zeigt – darunter befindet sich auch eine Abteilung mit Schwarzwälder Volkstrachten.

Aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe war rechtzeitig im vergangenen Jahr die Anfrage an das Schwarzwälder Trachtenmuseum wegen Beteiligung an dieser Ausstellung eingegangen – doch da auf der Wunschliste auch Trachten, auf Schaufensterfiguren gekleidet, gestanden hatten, musste sich das Haslacher Museum etwas einfallen lassen.

Auch Schäppel, Hauben und Hüte sind in Karlsruhe mit dabei

Die Trachten, die dort ausgestellt sind, können nämlich nicht aus ihren Vitrinen entfernt werden, erklären Verantwortliche des Museums im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb kooperierte das Trachtenmuseum mit dem Bund Bund „Heimat und Volksleben“ (BHV).

So lieferten letztere die Figuren aus ihrem Archivbestand – zwei aus Gutach, eine aus dem Hotzenwald und eine aus dem Hochschwarzwald. Aus dem Trachtenmuseum kamen Details wie Schäppel, Hauben und Hüte sowie besondere Trachtenpuppen. Dies seien grundsätzlich erstmal herkömmliche Schaufensterpuppen – häufig aber besonders gut erhaltene aus den 1980er-Jahren. Diese Puppen haben im Vergleich zu modernen Schaufensterfiguren oft ein Gesicht, so das Museum. So findet sich zwar nur ein bescheidener Anteil von Trachten in dieser fast alle Sachgebiete betreffende Ausstellung. Um alles in gute Position zu bringen, waren die betreffenden Personen aus BHV und Trachtenmuseum eigens angereist und hatten die entsprechende Auswahl vor Ort getroffen und die ausgestellten Exponate entsprechend aufgebaut.

Nach dem Transport mit einem Lieferwagen nach Karlsruhe sei es umso wichtiger gewesen, dass Experten noch einmal gezielt danach schauen, ob mit den Trachten alles in Ordnung ist und sie historisch akkurat angezogen sind. Teile der Kleidung, beispielsweise ein Schäppel, mussten vor Ort gebügelt werden. Die traditionsreiche Kleidung verlange nach Menschen, die sich damit besonders gut auskennen.

Bei der Ausstellung „Schwarzwald – hier rauscht’s für mich“ gibt es den gesamten Zeitraum über auch verschiedene Mitmach- Schau- und Verkostungsaktionen. So können Besucher jeden Tag eine Kuh melken „von morgens bis abends, nach Lust und Laune“, heißt es in einer Ankündigung. Barfuß über Kiesel und Zapfen laufen soll den Besuchern ermöglichen, den Schwarzwald unter ihren Sohlen zu spüren.

Donnerstags gibt es außerdem die Möglichkeit, eine Kunstwand im Rahmen einer Mal- und Bastelaktion zu gestalten. Am Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März, findet auf der Ausstellung außerdem eine Verkostung von Edelbranntweinen statt. Zwei Schwarzwälder Brennereien stellen sich dort vor. Die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Das diesjährige Motto greift das Rauschen des Waldes und des Wassers auf

Das Motto in diesem Jahr soll die Natur der Landschaft, genauer das Rauschen des Waldes und des Wassers aufgreifen, heißt es von den Veranstaltern. Nach Ende der Ausstellung werden die Trachten wieder mit einem Transporter zurück nach Haslach und Gutach gebracht – ab dann stehen sie wieder im Archiv zur Verfügung.

Die Ausstellung

Die Sonderausstellung im Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz in der Karl – Friedrich- Straße 17 dauert noch bis zum 3. Mai an und ist täglich von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Zwischen Karfreitag und Ostermontag ist sie geschlossen.