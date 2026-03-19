Haslacher Museum verleiht Stücke: Kinzigtal-Trachten kommen groß raus

Bei einer Sonderausstellung zum Thema Schwarzwald in Karlsruhe werden auch einige Exponate aus dem Kinzigtal ausgestellt.
Es scheint gute Tradition zu sein, dass in bestimmten Zeitabständen das Regierungspräsidium Nordbaden (Karlsruhe) in seinem Amtssitz Sonderausstellungen bietet und nun ist ab dem 20. März, die Ausstellung „Abenteuer Heimat Schwarzwald- hier rauscht’s für mich“, zu sehen. Eine Ausstellung, die den Schwarzwald in all seinen bunten Facetten zeigt – darunter befindet sich auch eine Abteilung mit Schwarzwälder Volkstrachten.