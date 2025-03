Haslacher Bürgermeisterwahl: So hat Armin Hansmann seine Wahl erlebt

Nach dem ereignisreichen Wahlabend stehen in Haslach Veränderungen an. Der neu gewählte Bürgermeister Armin Hansmann berichtet, wie er den Abend erlebt hat und wann er sein Amt antreten wird. Amtsinhaber Philipp Saar äußerte sich nicht.

Es war ein turbulenter Abend – und einer, der für Haslach viel Veränderung bedeutet. Philipp Saar muss sein Amt als Haslacher Bürgermeister aufgeben, sein Nachfolger wird der Bundespolizist Armin Hansmann. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er, wie er den Abend erlebt hat, wann er sein Amt antreten wird und was seiner Meinung nach zum Wahlerfolg geführt hat.

Als Joachim Prinzbach, Vorsitzender des Wahlausschusses, das Ergebnis der Stimmauszählung verkündete, habe er zunächst für einen Sekundenbruchteil nicht wahrhaben können, was es bedeutete, erzählt Hansmann. „Das Ergebnis hat mich einfach so überrascht. Danach war es ein unglaubliches Glücksgefühl“, fasst Hansmann seine Gefühle in dem Moment zusammen. Die Dame, die so laut jubelte, dass die letzten Ziffern des Wahlergebnisses nicht mehr zu hören waren, muss seine Mutter gewesen sein, vermutet er.

Der erste Gratulant nach Prinzbach, Vereinssprecher Michael Geiger und Fischerbachs Bürgermeister Thomas Schneider, die Hansmann auf der Bühne beglückwünscht hatten, war Philipp Saar. „Er wünschte mir viel Spaß im Amt, erklärte, dass er Haslach in einem guten Zustand übergebe und dass ich mich auf den Job freuen könne“, fasst Hansmann dessen Gratulation zusammen. Viele seiner zukünftigen Bürgermeister-Kollegen folgten.

Riesige Schlange von Gratulanten bildete sich

Danach bildete sich eine riesige Schlange von Gratulanten; „danach wird die Erinnerung etwas wild“, erklärt Hansmann lachend. Im Verlauf des Abends besprach Hansmann noch ein paar zukünftige Formalitäten und Abläufe. Auch zu den anderen Bürgermeistern des Tals, die nahezu vollständig zur Ergebnisverkündung am Sonntag erschienen waren und im Anschluss an diese im Gasthaus Aiple zusammen essen gingen, gesellte sich Hansmann, um sich ihnen vorzustellen und sich mit ihnen zu unterhalten.

Erst gegen 23.30 Uhr begab sich der neu gewählte Bürgermeister sich auf den Weg nach Hause, am gestrigen Montag machte er sich wieder auf nach Böblingen zu seiner Dienststelle in der Polizeidirektion in Stuttgart. Sein Chef wisse über seine Wahl und den damit verbundenen „Jobwechsel“ Bescheid, so Hansmann. Persönlich mit ihm gesprochen habe er noch nicht, da er derzeit im Urlaub sei.

Gratulationen von seinen Vorgesetzten habe er aber bereits per Handynachrichten erhalten, als er noch auf der Bühne stand. Fest steht aber bereits, dass Hansmann als Beamter von seinem Dienst für die Ausübung des politischen Mandats frei gestellt wird. Er sei gerade dabei, die genauen Formalitäten zu klären und zu eruieren, wo genau er welche Dokumenten einreichen muss. Sicher ist, dass er in zweieinhalb Monaten, wenn Philipp Saars Dienstzeit am 31. Mai offizielle endet, nicht mehr bei der Bundespolizei arbeiten wird. Da der 1. Juni ein Sonntag ist, wird Hansmann sein Amt als Haslacher Bürgermeister wahrscheinlich am Montag, 2. Juni, antreten.

Bis dahin will er bei seiner alten Dienststelle für einen geregelten Übergang sorgen. Gleiches gilt für den in Haslach. „Mir ist wichtig, dass wir das alles auf gutem Weg übergeben. Dazu gehört auch, dass Philipp Saar angemessen verabschiedet wird, schließlich hat er für Haslach einiges geleistet“, meint Hansmann. Auch privat stünden mit dem Bürgermeisteramt Veränderungen an, wenn auch eher positive. „Unter der Woche war meine Frau aufgrund meines Dienstes in Böblingen quasi alleinerziehend“, berichtet Hansmann. Mit Haslach als Arbeitsort fielen die langen Pendelzeiten weg und er werde unter der Woche wieder im Ort leben.

Hansmann freut sich auf mehr Zeit zu Hause

Dass er 60 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen hat, kann Hansmann nicht wirklich erklären, sagt er. „Ich hoffe aber, dass die viele Haustürgespräche im Wahlkampf dafür verantwortlich sind“, erklärt er. Nun freue er sich aber erst einmal auf Haslach mit seinen Menschen und auch auf seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, führt er aus. „Das wird eine unsagbar spannende Zeit“, blickt er voraus.

Trotz des ereignisreichen Abends ging am gestrigen Montag das Tagesgeschäft auch für Philipp Saar weiter, der die kommenden zweieinhalb Monate noch das Amt des Bürgermeisters ausüben wird. Aufgrund seines vollen Terminkalenders bleibe keine Zeit für eine Stellungnahme zum Wahlergebnis, erklärte er gestern unserer Redaktion.

Parteibuch

Einer Partei will Armin Hansmann zunächst nicht beitreten, ganz ausschließen will er das jedoch auch nicht. „Man sollte niemals nie sagen“, erklärte er. „Aber zunächst möchte ich parteilos bleiben, um möglichst neutral zu sein.“