Haslacher Bildungszentrum: Schüler legen ihre Schlappen ab

1 Die Preisträger und notenbesten Absolventen am Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum Haslach standen bei der Abschlussfeier im Mittelpunkt Foto: Heppner 61 Jugendliche haben den Abschluss am Haslacher Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum bewältigt.







Realschule und Werkrealschule des Haslacher Heinrich-Hansjakob-Bidungszentrums haben am Freitagabend gemeinsam in der Stadthalle Schulabschluss gefeiert. 61 Schülerinnen und Schüler waren zu Prüfungen angetreten und alle haben die Prüfungen bestanden. Bei einem Gesamtschnitt von 2,3 in der Realschule und 2,9 in der Werkrealschule waren alle Prüflinge, die Lehrer und auch die Schulleitung mit dem Ergebnis sehr zufrieden.