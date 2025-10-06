Hasel wächst: Kindergarten Hasel eröffnet Raum für dritte Gruppe

Doppelte Freude für den Kindergarten Hasel: Der Raum für die dritte Gruppe ist eröffnet. Ab November wird der durch die Kinder belebt.
Vorausgegangen waren der Feier am Sonntag viele Diskussionen, Überlegungen, Pläne und Ideen. Der Bedarf ergab sich aus den Geburten und der staatlichen Vorgabe für die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Seit 2023 war laut Bürgermeister klar gewesen, dass es eine Erweiterung geben müsse, wie Frank-Michael Littwin anlässlich der Eröffnung erklärte. Ideen hatte es dazu viele gegeben: ein Anbau sei aber zu kostspielig gewesen, der angedachte Waldkindergarten war auf zu wenig Vertrauen der Eltern gestoßen und Container als endgültige Lösung wieder verworfen worden. Am Ende blieb der Ausbau eines Raumes im Untergeschoss des bestehenden Gemeindehauses mit Kindergarten.