Handys in Bad Liebenzell: Darum ist der Mobilfunkempfang so schlecht

Eigentlich sind die drei Sender der Telekom im Stadtgebiet von Bad Liebenzell mit 5G-Technik ausgestattet. Funklöcher gibt es dennoch. Das Unternehmen weiß warum.
Der Mobilfunk ist in Bad Liebenzell ein Dauerthema: Die einen hätten am liebsten gar keine Funkantennen in der Stadt – davon zeugen seit Jahren Plakate an der Ortsdurchfahrt, der B 463 –, die anderen hätten gerne verlässlich guten Empfang. Erst Recht, wer darauf angewiesen ist, telefonisch erreichbar zu sein oder eine stabile Datenverbindung zu haben. Das indes ist nicht immer der Fall: Und die Telekom weiß nun auch warum.