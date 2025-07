Handballfest in Weilstetten

1 Freizeit- und Jugendturnier sind zwei Programmpunkte. Foto: Kara Alles ist angerichtet für das beliebte Handballfest in Weilstetten. Dieses Mal steht auch ein neues Highlight auf dem Plan.







Link kopiert



Zum Auftakt steigt nämlich nun am Freitagabend ein Siebenmeter-Turnier. Somit wird auch am Eröffnungstag des Handballfestes schon ein sportlicher Akzent gesetzt – ein Novum in Weilstetten. Ab 17.30 Uhr streiten sich elf Mannschaften um den Turniersieg.