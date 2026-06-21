Handballfest in Schömberg: Sport, Spaß und Stimmung

Zwei Tage Handball der Spitzenklasse. Spaß, Unterhaltung, Action und zum Abschluss beim Public Viewing einen 2:1-Last-Minute-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste. Das alles gab es am Freitag und Samstag auf dem weiträumigen und für Veranstaltungen dieser Größenart bestens geeigneten Schömberger Sportplatz zu erleben.

Los ging es bereits am Freitagabend mit dem Laienturnier, dem Seniorenspiel zwischen der SG Schramberg und der TG Schömberg, das der Gastgeber mit 23:16 für sich entschied. Und auch das Prominentenspiel zwischen den „20ern“ und den „40ern“ durfte nicht fehlen. Beim Laienturnier setzte sich Arminia Bierzelt im Finale mit 3:2 gegen „Gegen gegen gegen“ durch. Danach hieß es „Griass eich die Madln, servus die Buam – jetzt kommt die Musi“, denn „Die JAUCHZAAA“ traten bei freiem Eintritt auf und elektrisierten mit ihrer Mischung aus Volksmusik, Schlager, Austropop und Partymusik die Massen und zeigten so, dass traditionelle Volksmusik auch mit einer modernen Note verbunden werden kann.

Spiele bei großer Hitze

Am Samstag waren dann auch die diversen Handballmannschaften im Einsatz. Die Jugendteams, von den Minis bis hin zur B-Jugend, spielten auf vier Rasenplätzen um die Platzierungen und die damit verbundenen Sachpreise und Verzehrgutscheine. Sieger wurden bei der F-Jugend bei vier Teilnehmern die JSG Balingen-Weilstetten, bei der E-Jugend mit sieben Teilnehmern die JGW Frommern-Streichen, bei der D-Jugend männlich mit fünf Teilnehmern die HSG Rietheim-Weilheim, bei der D-Jugend weiblich mit sechs Teilnehmerinnen die JSG Balingen-Weilstetten, bei der C-Jugend männlich gab es einen Doppelsieg der HSG Rottweil, die „Zweite“ siegte vor der „Ersten“, bei der C-Jugend weiblich setzte sich die JSG Balingen-Weilstetten I gegen die Kontrahenten HSG Rottweil, HC Frittlingen/Balgheim/Neufra und den TV Hechingen durch. Und bei der B-Jugend behielt die HK Ostdorf-Geislingen gegen Frittlingen und die JSG die Oberhand.

Die aktiven Frauen- und Männermannschaften nahmen an einem Beachturnier teil, bei dem es jeweils für den Sieger 150 Euro und einen Wanderpokal gab. Bei den Männern reüssierte der FC Biercelona, gefolgt von der TG Schömberg I, der HK Ostdorf-Geislingen, den A-Junioren der HSG Rottweil, „Sandset Squad“ und Schömbergs zweiter Abordnung. Im Feld der acht Frauenteams, schlugen die Youngster der A-Juniorinnen der HSG Rottweil etablierten Teams wie dem Zweitplatzierten „Tigerteam“, der Viertplatzierten HSG Eckbachtal, den Fünften Frittlingen/Balgheim/Neufra und den Sechsten TV Weilstetten ein Schnippchen. Auch die A-Juniorinnen der HSG Neckartal verkauften sich als Enddritte hervorragend.

Erst Schlager, dann Punk

Ab 20 Uhr startete die Public Viewing Pre-Party, bevor um 22 Uhr der Anpfiff der WM-Partie erfolgte. Eine Sperrstunde gibt es an solchen Tagen nicht und so wurde die Gelegenheit genutzt und mit den Lokalmatadoren „The SchloSchweKotSchmos“ die Nacht zum Tag gemacht. Eingängige Melodien mit der Trompete, gepaart mit dem Offbeat von Gitarre, Bass und Schlagzeug, wechselten sich mit Punk-Parts ab und luden zum gemeinsamen Skanken und Pogen mit der Ska-Punk-Band ein.