Handballfest in Schömberg: Sport, Spaß und Stimmung

Zwei Tage lang wurde in Schömberg Handball gespielt. Unter Laien, zwischen Mannschaften und schließlich auch mit Partystimmung und gemeinsamen Anfeuern der Nationalfußball-Elf.
Zwei Tage Handball der Spitzenklasse. Spaß, Unterhaltung, Action und zum Abschluss beim Public Viewing einen 2:1-Last-Minute-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste. Das alles gab es am Freitag und Samstag auf dem weiträumigen und für Veranstaltungen dieser Größenart bestens geeigneten Schömberger Sportplatz zu erleben.