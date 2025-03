Handballfasching in Spielberg: Narren feiern bis in die Morgenstunden

Den Auftakt machte die SWR1-Disco, bevor der Folgetag mit einem kunterbunten Kinderfasching begann und schließlich in der ausgelassenen Handball-Faschingsparty gipfelte. Diese Veranstaltungen waren mehr als nur Feiern – sie waren ein echtes Aushängeschild für den Fasching in der Region.

Bereits am ersten Abend strömten mehr als 500 Feiernde in die Bömbachhalle, um mit DJ Bene Walisch zu den größten Rock- und Pop-Hymnen der vergangenen Jahrzehnte die Tanzfläche zu erobern. „So eine Energie habe ich selten erlebt – die Leute haben wirklich alles gegeben“, staunte der SWR1-DJ, der den perfekten Mix zwischen Kultsongs und Freestyle lieferte.

Ein besonderes Glanzlicht: die kreativen Kostüme. Neben klassischen Verkleidungen zog vor allem eine Gruppe mit beleuchteten Lampenschirmen die Blicke auf sich – ein surrealer, fast magischer Anblick, der mit einem passenden Partyhit gefeiert wurde.

Hochbetrieb an den Theken

Auch an den Theken herrschte Hochbetrieb: Mit TSV-Faschingsbier „Tomatoketchup“ sowie einer deftigen Stärkung in Form von Leberkäswecken und belegten Brötchen musste niemand hungrig oder durstig bleiben.

Für beste Stimmung sorgte zudem die Sparschweinverlosung, bei der eine Besucherin aus Mötzingen das vermeintliche „Pech-Schweinchen“ mit nur 25 Euro gewann – „Pech im Glück“, wie sie lachend kommentierte. „Diese Disco war mehr als nur Tanzen – es war ein gemeinschaftliches Abheben in eine andere Welt!“, fasste ein begeisterter Gast die Nacht zusammen.

Als tags darauf nach dem Kinderfasching am Nachmittag die Sonne hinter den Hügeln versank, erwachte die Bömbachhalle zu ihrem großen Finale – der Handball-Faschingsparty. Wer an diesem Abend die Halle betrat, wusste sofort: Hier würde eine Nacht gefeiert, die in Erinnerung bleibt.

Neonfarbenes Lichtermeer

Schon beim Einlass spürte man die knisternde Vorfreude. Bunte Lichter zuckten über die Wände, während die ersten Gäste mit blinkenden Leuchtstäben ausgestattet wurden – kleine Accessoires mit großer Wirkung, denn sie tauchten die Halle in ein pulsierendes, neonfarbenes Lichtermeer. Ein Ozean aus tanzenden Silhouetten, der mit jedem Beat größer und wilder wurde.

Auf der Bühne sorgte DJ King Kong für eine musikalische Achterbahnfahrt, die von aktuellen Dance-Hits über Partyklassiker bis hin zu mitreißendem Deutschrap reichte. „Diese Halle bebt, als gäbe es kein Morgen!“, rief er euphorisch ins Mikrofon – und genau so fühlte es sich an. Hände flogen in die Luft, Menschen sprangen, lachten, sangen aus voller Kehle mit.

Bühnenbild ein Hingucker

Neben der Musik war auch die Atmosphäre ein Spektakel: Das Bühnenbild war ein echter Hingucker, mit strahlenden Lichteffekten, die die Tanzfläche immer wieder in neue Farben tauchten. Der Sound glasklar, wuchtig, mitreißend – man konnte die Bässe förmlich spüren.

Ein beliebter Treffpunkt war „die längste Bar im Nagoldtal“, die nicht nur mit einer riesigen Getränkeauswahl lockte, sondern auch als sozialer Dreh- und Angelpunkt diente. Hier wurden neue Bekanntschaften geschlossen, alte Freunde wiedergetroffen – und natürlich das eine oder andere kühle Getränk genossen. In der gemütlichen Lounge-Bar konnte man kurz durchatmen, bevor es wieder zurück auf die Tanzfläche ging.

„Genau so muss Fasching sein“

„So eine Partystimmung habe ich lange nicht mehr erlebt!“, schwärmte ein Besucher aus Nagold. „Alle haben einfach losgelassen, die Musik gefeiert und den Moment genossen – genau so muss Fasching sein!“

Dank der aufmerksamen Ordner blieb die Feier friedlich, die Stimmung war ausgelassen, aber herzlich. Selbst in den frühen Morgenstunden war die Tanzfläche noch gut gefüllt, als die letzten Hits erklangen und die Lichter langsam heller wurden.