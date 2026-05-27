Handball und jede Menge Party: Die „Aldner Beachdays“ gehen in ihre 40. Auflage

Handball im Sand und feiern bis spät in die Nacht: Die „Beachdays“ in Altenheim stehen an. Vom 3. bis 7. Juni messen sich 200 Teams. Neben dem Sport locken Party und Musik.

Fünf Tage steht in Altenheim wieder alles im Zeichen des Beachhandballs – und natürlich dem Feiern. Die Aldner Beachdays gehen vom 3. bis 7. Juni in ihre 40. Auflage. Sportler und Zuschauer bekommen wie gewohnt nicht nur packende Duelle auf der Beachhandballanlage geboten. Auch für das Rahmenprogramm hat sich der TuS Altenheim wieder einiges einfallen lassen.

„Es gibt immer etwas Neues“, erklärt Karl-Heinz Jund vom TuS. Die Beachdays sind über die Jahrzehnte gewachsen. Und auch in diesem Jahr werden sie noch ein wenig größer. „Das Zelt wird um fünf Meter verlängert“, berichtet Jund gut eine Woche vor Beginn. Dort werden an drei Abendenden verschiedene Künstler der Menge einheizen. Damit die Großveranstaltung über die Bühne gehen kann, braucht es viele helfende Hände. Seit 2015 hat sich deren Zahl etwa verdoppelt, schätzt der TuS Altenheim in einer Mitteilung. 250 bis 300 Helfer werden kommende Woche im Einsatz sein, schätzt Jund. „Einige übernehmen gleich zwei Schichten“, fügt er anerkennend hinzu.

In den vergangenen Jahren waren die Beachdays stets ein Publikumsmagnet. Auch in diesem Jahr wird es wohl wieder tausende an die Beachhandballanlage hinter der Herbert-Adam-Halle ziehen. „Mein letzter Stand ist: Es wird eine Abendkasse geben“, so Jund. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich aber im Online-Vorverkauf ein oder mehrere Tickets für die Abendveranstaltungen sichern. Das Festivalticket, welches für sämtliche Auftritte gilt, ist bereist vergriffen. „Das gab es in diesem Jahr zum ersten Mal im Onlineverkauf“, erklärt Jund.

Die „German-Beach-Open“ machen in Altenheim Halt

Den musikalischen Auftakt macht am Mittwochabend die Partyband Wilde Engel. „2 Engel und Charly“ heizen der Menge dann am Freitag ein. Ein weiterer Höhepunkt: die große Malle-Party am Samstag. In diesem Jahr tritt Ballermann-Star Mia Julia auf.

Tagsüber steht dann der Sport im Fokus. Insgesamt 200 Teams haben sich angemeldet, alle Startplätze sind restlos vergeben. Die Handballer treten unter anderem als Firmenteams und Hobbymannschaften an. Auch Blitzturniere und „Fun-Turniere“ stehen im Programm. Sportlich sind die Wettkämpfe der „German-Beach-Open“ wieder der Höhepunkt. Das Supercup-Turnier ermittelt unter anderem in Altenheim die Teilnehmer der deutschen Beachhandball-Meisterschaft.

Sollte es bei den heißen Temperaturen bleiben, wäre das für die Zuschauer kein Problem, meint Jund. Tagsüber gebe es genügend Schattenbereiche und in den Abendstunden sei es dann besonders schön. Allerdings: „Für die Sportler wäre es eine Herausforderung“, gibt Jund zu. Der TuS habe aber vorgesorgt: Um die Sandplätze bespielbar zu halten, stünden Feuerwehrschläuche zum Bewässern bereit. So kann der heiße Sand heruntergekühlt werden.

Das Programm

Mittwoch:

Firmentunier (17 Uhr), „Wilde Engel“

Donnerstag:

Hobbymannschaftsturnier (10 Uhr), Karaokeparty

Freitag:

Beach-Blitzturnier, „2 Engel und Charly“

Samstag:

Fun-Turnier und Supercup-Turnier, Malleparty mit Mia Julia

Sonntag:

Supercup-Turnier