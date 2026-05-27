Handball und jede Menge Party: Die „Aldner Beachdays“ gehen in ihre 40. Auflage

Handball im Sand und feiern bis spät in die Nacht: Die „Beachdays“ in Altenheim stehen an. Vom 3. bis 7. Juni messen sich 200 Teams. Neben dem Sport locken Party und Musik.
Fünf Tage steht in Altenheim wieder alles im Zeichen des Beachhandballs – und natürlich dem Feiern. Die Aldner Beachdays gehen vom 3. bis 7. Juni in ihre 40. Auflage. Sportler und Zuschauer bekommen wie gewohnt nicht nur packende Duelle auf der Beachhandballanlage geboten. Auch für das Rahmenprogramm hat sich der TuS Altenheim wieder einiges einfallen lassen.