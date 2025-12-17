Handball: Talente nehmen viel Wissen mit

Hochkarätige Trainer betreuen über 30 Nachwuchsspielerinnen und -spieler im WM-Camp des Baden-Württembergischen Handballverbandes.
Drei Tage lang stand in Meßstetten alles im Zeichen von Handball, Teamgeist und Training auf höchstem Niveau. Beim WM-Camp des Baden-Württembergischen Handballverbandes (BWHV), federführend gestaltet von der HSG Hossingen-Meßstetten, versammelten sich über 30 Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus der Region, um gemeinsam mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern an ihren handballerischen Fähigkeiten zu feilen.