Handball: Talente nehmen viel Wissen mit

Drei Tage lang stand in Meßstetten alles im Zeichen von Handball, Teamgeist und Training auf höchstem Niveau. Beim WM-Camp des Baden-Württembergischen Handballverbandes (BWHV), federführend gestaltet von der HSG Hossingen-Meßstetten, versammelten sich über 30 Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus der Region, um gemeinsam mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern an ihren handballerischen Fähigkeiten zu feilen.

Nach Einchecken und Begrüßung geht es gleich los Nach dem Einchecken, der Ausgabe von Materialien und einer kurzen Begrüßung durch Katrin Leypoldt und Andreas Wendel leitete Gregor Thomann, ehemaliger Bundesligaspieler des HBW Balingen-Weilstetten und der HSG Konstanz, die erste Trainingseinheit.

Auf dem Programm standen präzises Pass- und Fangverhalten sowie schnelle Umschaltaktionen – Grundlagen, die auch bei den Profis den Unterschied machen.

Kinder aus Allensbach stoßen dazu

Tags darauf stießen zwölf Kinder vom Camp des SV Allensbach dazu, so dass nun über 30 Talente aktiv waren. Der Vormittag stand im Zeichen des individuellen Abwehr- und Angriffsverhaltens. Unter Anleitung von Miriam Hirsch (A-Lizenz, Cheftrainerin TuS Metzingen) und Stella Marie Wendel (DHB-U18-Nationalspielerin, HSG Hossingen-Meßstetten und SV Allensbach) sowie den Trainern Philipp Scherer und Christian Heinstadt vom SV Allensbach arbeiteten die Kinder in zwei Gruppen an Abwehrstellung, ballorientiertem Verhalten und Täuschungsbewegungen im Angriff.

Teamspiele und Angriffsverhalten auf dem Plan

Nach der Mittagspause folgten Einheiten zu koordinativen Fähigkeiten, kleinen Teamspielen und kooperativem Angriffsverhalten – fachkundig betreut von Micha Thiemann (A-Lizenz, Balingen-Weilstetten) und erneut den Allensbacher Trainern. Über den Tag verteilt wurden auch die Torfrauen und Tormänner immer wieder von Ingo Radojewski (TW-Tainer der Frauen 1 bei der HSG Hossingen-Meßstetten) gefordert und gefördert. Zum Abschluss des Tages stand ein Turnier auf dem Programm, bei dem das Gelernte mit viel Spielfreude umgesetzt wurde.

Technik-Einheit zum Abschluss

Der letzte Tag begann mit einer intensiven Technik-Einheit zum Schlag- und Sprungwurf unter der Leitung von Fabian Mayer (B-Lizenz, Trainer der A-Jugend-Bundesliga in Balingen-Weilstetten). Im Abschlussturnier zeigten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal ihr Können und ihren Einsatzwillen.

WM-Spiel in Stuttgart als Schmankerl

Nach dem gemeinsamen Mittagessen machte sich die Gruppe auf den Weg in die Porsche-Arena, um beim WM-Spiel live vor Ort noch echte Handball-Atmosphäre zu erleben – ein krönender Abschluss eines sportlichen Wochenendes voller Lernfreude und Gemeinschaft.