Turngemeinde und VfH schließen sich zur neuen HSG Schwenningen zusammen. Die Herren spielen in der Landesliga – die Damen gehören der Bezirksoberliga an.

Die Handballer der TG und des VfH Schwenningen bündeln ab der neuen Saison ihre Kräfte. Es ist ein bedeutender Schritt für den Handballsport in der Region. Unter dem Namen HSG Schwenningen entsteht eine neue Handball-Instituion.

Die Hintergründe

Bereits in den vergangenen zwei Saisons kooperierten die beiden Vereine erfolgreich im Damenbereich – diese Partnerschaft wird nun auf alle aktiven Mannschaften ausgeweitet. Die Fusionierung erfolgt dabei zu einem besonders markanten Zeitpunkt: Mit der Gründung des neuen Baden-Württembergischen Handballverbands (BWHV) zum 1. Juli 2025 beginnt also auch in Schwenningen eine neue Ära.

Lesen Sie auch

Sportlich startet die neue HSG Schwenningen mit klarer Struktur: Die erste Herrenmannschaft wird, nach der erfolgreichen Relegation des VfH Schwenningen, in der Landesliga auflaufen. Die Damenmannschaft tritt nach der Meisterschaft in der Bezirksoberliga an, während die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga an den Start geht. Ziel ist es, die vorhandenen Strukturen zu festigen und die Teams sportlich weiterzuentwickeln.

Die langjährige sportliche Rivalität zwischen der TG und dem VfH weicht damit einem gemeinsamen Ziel: Die nachhaltige Förderung und Stärkung des Handballsports in der Doppelstadt.