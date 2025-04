Balingen hat am Dienstagabend einmal mehr bewiesen, dass Handball hier einen ganz hohen Stellenwert hat. Fans und Stadtoberhäupter empfingen die DHB-Pokalhelden auf dem Marktplatz und feierten den dritten Platz.

Hunderte Fans des HBW Balingen-Weilstetten tummelten sich am Dienstagabend auf dem Marktplatz der Eyachstadt. Sie alle wollten unbedingt dabei sein und ihre Gallier nach dem sensationellen Erreichen des dritten Platzes im DHB-Pokal bejubeln.

Im Spiel um Platz drei des DHB-Pokals hatte der HBW Balingen-Weilstetten am Wochenende die Rhein-Neckar-Löwen mit 32:31 besiegt.

Bei strahlendem Sonnenschein stimmten sich die Fans bei Musik und roter Wurst ein. Überall waren Gallier-Mützen zu sehen, die Fans reckten selbstgebastelte Pokale in die Höhe – letztlich war der gesamte Marktplatz in Blau gehüllt.

Um 17.15 Uhr war es dann endlich so weit: Mit einem hellblauen Oldtimer-Bus fuhr die Mannschaft auf den Marktplatz vor und wurde frenetisch von ihren Fans gefeiert.

Auf der Bühne wurden Spieler, Trainer und alle weiteren Verantwortlichen von Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia begrüßt.

Freude auch bei den Spielern des HBW Foto: Eyckeler

OB Abel, der seine Stimme offensichtlich in Köln verloren hatte, hieß Mannschaft und Fans vor dem Rathaus willkommen: „Was war das für ein Wochenende. Für diese Leistung, diesen Zusammenhalt und den Kampfgeist, den Ihr alle an den Tag gelegt habt, kann ich mich nur bedanken“, so Abel.

Die Stadtoberhäupter feiern mit dem Team. Foto: Eyckeler

HBW-Trainer Matthias Flohr gab die vielen Dankesworte direkt an die Fans zurück: „Wir sind einfach nur geflasht von dieser Unterstützung, die uns durch dieses Final4 getragen hat. Ihr Fans habt eine riesige Euphorie entfacht, von der wir profitiert haben und auf dem Feld letztlich so eskalieren konnten. Und jetzt lasst uns heute Abend alle gemeinsam noch mal eskalieren!“ Und das dürfte wohl bis in den späten Abend oder noch länger der Fall gewesen sein.